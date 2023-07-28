تعرض للإيقاف سابقا.. المغربي كزاز حكما لمباراة الزمالك والمنستيري

الجمعة، 28 يوليه 2023 - 15:54

كتب : FilGoal

الزمالك

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري.

ويلعب الزمالك أمام الاتحاد المنستيري مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة الأولى من البطولة العربية للأندية.

وكشف الاتحاد العربي عن إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم بقيادة المغربي سمير كزاز حكم الساحة.

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ويعاون كزاز في إدارة مباراة الزمالك كل من: الحسن أركاو (مساعد أول) و مصطفى أكركاد (مساعد ثاني) وعبد الواحد حريويدة (حكم رابع).

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موقع "إلسبورت" المغربي ذكر في وقت سابق أن الاتحاد المغربي قرر إيقاف سمير كزاز لجولتين في الدوري المغربي وذلك لعدم احتساب ركلة جزاء واضحة لنادي المغرب الفاسي في مباراته أمام الكوكب المراكشي والتي انتهت بفوز الأخير بنتجية 2-1.

ويلعب الزمالك في المجموعة الثالثة من كأس العرب بجوار كل من النصر والشباب والاتحاد المنستيري.

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