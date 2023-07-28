مصدر من بيراميدز لـ في الجول: فعلنا بند تمديد عقد باتشيكو

فعل نادي بيراميدز عقد المدير الفني للفريق، المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

وكان بيراميدز تعاقد مع باتشيكو في شهر يناير الماضي خلفا لتاكيس جونياس بعقد يمتد لستة أشهر ويمكن تمديده لموسم آخر.

وقال مصدر من بيراميدز لـ :"فعلنا بند تمديد عقد باتشيكو. المدرب البرتغالي أصبح عقده ممتد حتى نهاية الموسم المقبل بعد الاتفاق على كافة التفاصيل".

وخاض بيراميدز تحت قيادة المدرب البرتغالي 36 مباراة سجل خلالهم 22 هدفا وهُزم ست مرات وتعادل في ثماني لقاءات.

وسجل بيراميدز تحت قيادة باتشيكو 65 هدفا واستقبل 30.

وخاض بيراميدز تحت قيادة المدرب البرتغالي 36 مباراة سجل خلالهم 22 هدفا وهُزم ست مرات وتعادل في ثماني لقاءات.

وسجل بيراميدز تحت قيادة باتشيكو 65 هدفا واستقبل 30.

وسبق لباتشيكو تولي تدريب الزمالك والشباب السعودي وبوافيستا البرتغال.