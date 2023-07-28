زياد طارق: فوجئت بما قاله العشري في مقابلته الأولى لي.. كانت صعبة جدا

كشف زياد طارق لاعب الأهلي كواليس حديثه مع طارق العشري عقب انتقاله للفريق معارا في شهر يناير الماضي.

زياد طارق النادي : سموحة سموحة

وتحدث زياد طارق لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "قبل الخروج معارا كان أمامي عدة اختيارات تمثلت في الاتحاد السكندري والمقاولون العرب وسموحة".

وواصل "لم أشعر أن المقاولون يريدني لم يتحدثوا معي باستمرار، أما الاتحاد فلا أعرف ما حدث ولكن أحمد يحيى وكيلي أبلغني أن سموحة أفضل ورأيت تجربة محمد عبد المنعم وأحمد عبد القادر واعتقدت أنه نادي سيجعلني أظهر بشكل أفضل ولكن هذا لم يحدث".

وأوضح "في البداية انتقالي جاء بسبب حديث مع فرج عامر رئيس النادي ولكن حدثت أزمة مع طارق العشري مدرب الفريق آنذاك وكل همي كان اللعب بشكل مستمر لأستطيع العودة للأهلي مجددا".

وأكمل زياد طارق حديثه "فوجئت بمقابلة العشري كانت صعبة جدا قال لي: أنا لا أريدك ولا أحتاجك وطريقة لعبك لا تناسبني وأنت مجبر علي ولا أحب تواجدك في الفريق".

وأردف "قلت له أريد إفادة الفريق ونفسي لأنه تمت إعارتي للعودة إلى الأهلي".

وتابع "العشري قال لي: أنت خامس اختيار لي وحتى مع ردي بالموافقة على المنافسة رفض كل ذلك".

وأتم زياد طارق حديثه "لم أنتظر تلك الطريقة من العشري حتى لو لا تريدني ولكن بعد ذلك تحدث معي فرج عامر لا تحزن واصل التدرب فقط".

اللاعب صاحب الـ22 عاما لم يشارك مع سموحة سوى في ثماني مباريات بواقع 147 دقيقة بعد إعارته منتصف الموسم الماضي.

ولم يسجل أو يصنع زياد طارق أي هدف في إعارته مع سموحة.