يواصل الحلم في الدوري.. بلدية المحلة يعلن استمرار مدربه أحمد عبد الرؤوف

أعلن بلدية المحلة استمرار مدربه أحمد عبد الرؤوف على رأس القيادة الفنية للفريق الموسم المقبل.

وكان أحمد عبد الرؤوف قاد بلدية المحلة للعودة إلى المشاركة في الدوري بعد 15 عاما من الغياب.

وأوضح البلدية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" استمرار عبد الرؤوف في منصبه في الموسم المقبل.

وكان حمادة علوي مدير الكرة في بلدية المحلة كشف في وقت سابق لـFilGoal.com "ملعب بلدية المحلة جاهز لاستضافة مباريات الفريق في الدوري المصري، واستضاف من قبل مباريات في الدوري المصري والمسابقات الإفريقية".

وأضاف "نعمل على تجهيز الملعب من أجل تقنية الفيديو وتجديد غرف الملابس وكذلك أرضية الملعب لتكون جاهزة للموسم الجديد".

وأكمل "استقررنا حتى الآن على بقاء 17 لاعبا من عناصر الفريق الأساسية".

وأتم "باقي اللاعبين الذين يستمر تعاقدهم مع النادي سيرحلون سواء بيع نهائي أو إعارة".

وأنهى البلدية الموسم كأقوى هجوم برصيد 46 هدفا وأقوى دفاع باستقبال 16 هدفا فقط.

وخلال 30 مباراة حقق الفريق 16 انتصارا وتعادل في 10 مباريات وخسر 4 مرات فقط.

وتصدر وحيد محسن ترتيب هدافي الفريق في الدرجة الثانية برصيد 11 هدفا يليه إسلام سمير برصيد 8 ثم أحمد حسن برصيد 4 أهداف.