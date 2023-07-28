بنزيمة: سنرى الاتحاد أفضل بمرور الوقت.. والجمهور كان رائعا

الجمعة، 28 يوليه 2023 - 00:11

كتب : FilGoal

الاتحاد والترجي

يؤمن كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة أن فريقه سيتحسن أكثر بمرور الوقت بعد حدوث الكثير من الانسجام.

كريم بنزيمة

النادي : الاتحاد

وفاز اتحاد جدة على الترجي مساء الخميس بهدفين لهدف في أولى جولات كأس العرب والتي شهدت تسجيله لأول أهدافه مع الفريق السعودي.

وتحدث بنزيمة لقناة "إس إس سي" عقب المباراة قائلا: "مباراة كبيرة بلا شك وأتينا من عمل شاق وشيئا فشيء سنرى الفريق أفضل بكثير".

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وأردف "الأجواء كانت رائعة واستثنائية وجمهور رائع جدا يحفز الفريق من الدقيقة الأولى للأخيرة ونتمنى أن نكون دائما على هذا المستوى لإسعادهم".

ويلعب الاتحاد والترجي في المجموعة الأولى بجوار الشرطة والصفاقسي.

ويتصدر الاتحاد المجموعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن الشرطة العراقي ويليهما الترجي والصفاقسي بدون أي نقطة.

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