البطولة العربية – صاروخ بنزيمة يقود اتحاد جدة للفوز على الترجي بمشاركة طارق حامد
الجمعة، 28 يوليه 2023 - 00:11
كتب : FilGoal
سجل الفرنسي كريم بنزيمة هدفا صاروخيا قاد به نادي اتحاد جدة للفوز على الترجي التونسي.
وفاز اتحاد جدة على الترجي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية.
ونجح بنزيمة في التسجيل خلال مشاركته الأولى مع اتحاد جدة بعد انضمامه لصفوف الفريق قادما من ريال مدريد.
وشهدت المباراة مشاركة طارق حامد طوال الـ90 دقيقة فيما حل نجولو كانتي بديلا في الشوط الثاني.
وسجل التونسي أسامة بوقرة هدف الترجي الأول في المباراة من تسديدة قوية عند الدقيقة 25.
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أسامة بوقرة يضع الترجي في المقدمة 🚀⚽#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/T6dhcyOLzV— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 27, 2023
فيما عدل المغربي عبد الرزاق حمدالله النتيجة وسجل هدف التعادل للاتحاد عند الدقيقة 36 بعد تمريرة كريم بنزيما.
وأضاع رومارينيو فرصة تسجيل الهدف الثاني للاتحاد في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.
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بنزيما يصنع🅰️وحمدالله يسجل⚽️ .. هدف التعادل للاتحاد أمام الترجي بصوت فهد العتيبي 🎙#الترجي_التونسي_الاتحاد#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/q06jrrSUgG— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 27, 2023
ونجح بنزيمة في تسجيل الهدف الثاني بتسديدة صاروخية سكنت شباك حارس الترجي في الدقيقة 55.
ودفع البرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد بلاعبه الجديد الفرنسي نجولو كانتي ليشارك للمرة الأولى مع الفريق.
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بنزيما ينطلق مع الاتحاد بقذيفة رائعة⚽️— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 27, 2023
#الترجي_التونسي_الاتحاد.#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/FZt4py9WFw
وخرج كريم بنزيمة ودخل صالح العمري الوفد الجديد لنادي الاتحاد قادمًا من صفوف أبها.
بهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى متساويًا مع الشرطة العراقي ويليهما الترجي والصفاقسي بدون نقاط.