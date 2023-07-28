البطولة العربية – صاروخ بنزيمة يقود اتحاد جدة للفوز على الترجي بمشاركة طارق حامد

الجمعة، 28 يوليه 2023 - 00:11

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي اتحاد جدة بهدف بنزيمة أمام الترجي

سجل الفرنسي كريم بنزيمة هدفا صاروخيا قاد به نادي اتحاد جدة للفوز على الترجي التونسي.

وفاز اتحاد جدة على الترجي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية.

ونجح بنزيمة في التسجيل خلال مشاركته الأولى مع اتحاد جدة بعد انضمامه لصفوف الفريق قادما من ريال مدريد.

وشهدت المباراة مشاركة طارق حامد طوال الـ90 دقيقة فيما حل نجولو كانتي بديلا في الشوط الثاني.

وسجل التونسي أسامة بوقرة هدف الترجي الأول في المباراة من تسديدة قوية عند الدقيقة 25.

فيما عدل المغربي عبد الرزاق حمدالله النتيجة وسجل هدف التعادل للاتحاد عند الدقيقة 36 بعد تمريرة كريم بنزيما.

وأضاع رومارينيو فرصة تسجيل الهدف الثاني للاتحاد في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

ونجح بنزيمة في تسجيل الهدف الثاني بتسديدة صاروخية سكنت شباك حارس الترجي في الدقيقة 55.

ودفع البرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد بلاعبه الجديد الفرنسي نجولو كانتي ليشارك للمرة الأولى مع الفريق.

وخرج كريم بنزيمة ودخل صالح العمري الوفد الجديد لنادي الاتحاد قادمًا من صفوف أبها.

بهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى متساويًا مع الشرطة العراقي ويليهما الترجي والصفاقسي بدون نقاط.

اتحاد جدة بنزيمة
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