بعد الخسارة من الشرطة.. الصفاقسي يعلن استقالة حسام البدري

تقدم حسام البدري، المدرب المصري لنادي الصفافسي التونسي باستقالته من تدريب الفريق.

وأعلنت الصفحة الرسمية لنادي الصفاقسي، تقدم البدري باستقالته من تدريب الفريق بشكل رسمي.

جاءت استقالة البدري بعد خسارة الصفاقسي اليوم الخميس أمام الشرطة العراقي بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الأولى لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وبذلك، لن يكمل البدري مشواره مع الصفاقسي في باقي مباريات البطولة، إذ يتبقى للفريق مباراتين أمام اتحاد جدة، والترجي.

الصفاقسي في بيانه وجه الشكر لـ حسام البدري على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنيا له التوفيق فيما هو قادم.

الشرطة العراقي يتصدر حاليا المجموعة الأولى بعد الفوز على الصفاقسي، وذلك بالشراكة مع اتحاد جدة المتقدم على الترجي بهدفين مقابل هدف حتى الآن.

كان حسام البدري قد تولى تدريب الصفاقسي في 25 مارس الماضي.

مدرب منتخب مصر الأسبق، قاد الصفاقسي في 18 مباراة. فاز في خمس مباريات، وتعادل في ست مباريات، وخسر7 آخرين.

وأنهى الصفاقسي بطولة الدوري التونسي في المركز السادس، ليبتعد عن المشاركات القارية خلال الموسم المقبل.