الزمالك يعلن قيد ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الاتحاد المنستيري

أعلن مرتضى منصور رئيس لجنة الاشتراكات في الزمالك قيد حمدي علاء وأحمد زكي ويوسف إبراهيم "أوباما" في قائمة الفريق استعدادا للقاء الاتحاد المنستيري التونسي.

وأوضح مرتضى منصور في فيديو عبر موقع "يوتيوب" أن الزمالك نجح في قيد الثلاثي العائد من إعارات مختلفة الموسم الماضي قبل خوض أول جولة في البطولة العربية.

وأشار مرتضى إلى أن الزمالك واتحاد الكرة أرسلا خطابا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طلبا خلاله استعجال وصول البطاقة الدولية لأوباما.

وكان حمدي علاء أعير الموسم الماضي للبنك الأهلي وأحمد زكي في نادي زد وأوباما في الحزم السعودي.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة من المسابقة، رفقة النصر، والشباب، والاتحاد المنستيري التونسي.

وجاءت قائمة الزمالك لخوض البطولة العربية كالتالي:

الحراس: محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم.

الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حاتم سكر – محمد طارق – أحمد فتوح – مصطفى الزناري – أحمد زكي.

الوسط: محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد سيد زيزو – محمد أشرف روقا – يوسف إبراهيم أوباما – سيد عبد الله – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – إبراهيما نداي – نبيل عماد – حمدي علاء – عمرو السيسي – محمد حسام "بيسو".

الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسي – علي ياسر علي - محمد صلاح زكي.