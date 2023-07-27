كرة سلة – منتخب مصر في أمم إفريقيا للسيدات.. المواعيد وكل ما تريد معرفته

يشارك منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا لسيدات كرة السلة (أفروباسكت ٢٠٢٣) المقامة في رواندا.

وتستضيف مدينة كيجالي فعاليات البطولة من 28 يوليو وحتى 6 أغسطس بمشاركة 12 منتخبا.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة مع الكونغو الديمقراطية ونيجيريا.

مجموعات البطولة

المجموعة الأولى: رواندا - أنجولا - كوت ديفوار

المجموعة الثانية: الكاميرون - غينيا - موزمبيق

المجموعة الثالثة: مالي - السنغال - أوغندا

المجموعة الرابعة: مصر - نيجيريا - الكونغو الديمقراطية

مواعيد مباريات مصر

الأحد ٣٠ يوليو (1:00 ظهرا) ضد الكونغو الديمقراطية

الإثنين ١ أغسطس (4:00 عصرا) ضد نيجيريا

نظام البطولة

يتأهل الأول من كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي، بينما يلعب الثمانية أصحاب المركزين الثاني والثالث دورا إقصائيا إضافيا ليتأهل منهم 4 إلى دور الثمانية.

وتستمر البطولة بالنظام الإقصائي، ويتأهل البطل والوصيف إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

أرقام مصر

هذه هي النسخة رقم 28 من البطولة، وتشارك مصر للمرة الـ 14.

وسبق للفراعنة تحقيق اللقب مرتين في عامي 1966 و1968.

ولم تتأهل سيدات مصر إلى المربع الذهبي منذ عام 1977 حين حققن الوصافة.

وفي آخر نسخة (2021) حقق منتخب مصر المركز السادس، وهو الأفضل له منذ عام 1984 حين حقق المركز ذاته.

وضمت قائمة منتخب مصر للسيدات 12 لاعبة على النحو التالي: آية الفقي - ريم موسى - ميرال أشرف - نادين السلعاوي - ثريا محمد - أسرار ماجد - نورهان فؤاد - رضوى سالم - فريدة الشريف - رنيم الجداوي - جنى سالمان - فاطمة ممدوح.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر، إيهاب الألفي مديرًا فنيًا، أحمد إبراهيم مدربًا عامًا، أحمد عبد المطلب مدربًا، آلاء مصطفى إداري، جيرمين عوني طبيب، محمد جابر محلل أداء، وفريد سمير مخطط أحمال بدنية