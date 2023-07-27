خبر في الجول - العدد يرتفع إلى أربعة.. زد يضم ثنائي الأهلي العائد من الإعارة

الخميس، 27 يوليه 2023 - 22:29

كتب : أحمد الخولي

مصطفى فوزي - الأهلي

حسم نادي زد تعاقده مع ثنائي إضافي من لاعبي الأهلي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وعلم FilGoal.com أن زد حصل على توقيع المهاجم مصطفى فوزي والظهير أحمد سيد عبد النبي.

ووقع الثنائي على عقود الانتقال لمدة 5 سنوات.

أخبار متعلقة:
بينهم عمران ويحيى.. المصري يعلن رحيل 4 لاعبين بنهاية إعاراتهم خبر في الجول – شادي حسين ومصطفى سعد من الأهلي إلى زد لمدة 4 سنوات "انتهى العقد ولن ينتهي التشجيع".. شادي حسين يعلن نهاية رحلته مع الأهلي الرابعة.. طلائع الجيش يضم موسى دياوارا من البنك الأهلي

وقضى فوزي -23 عاما- وعبد النبي -21 عاما- الفترة الماضية على سبيل الإعارة في صفوف الداخلية.

ولعب فوزي 19 مباراة مع الداخلية، سجل خلالها 3 أهداف.

فيما لعب عبد النبي 29 مباراة بقميص الداخلية، وصنع هدفين.

وانتزع الداخلية البقاء في الدوري المصري بالجولة الأخيرة، بفوز درامي على أسوان بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وكان FilGoal.com قد علم بتوقيع الثنائي شادي حسين ومصطفى سعد لنادي زد لمدة 4 سنوات.

مصطفى فوزي أحمد عبد النبي الدوري المصري الداخلية الأهلي
نرشح لكم
في الجول يكشف خطاب إنبي لاتحاد الكرة بسبب أحمد عيد وعدم رد الزمالك بينهم عمران ويحيى.. المصري يعلن رحيل 4 لاعبين بنهاية إعاراتهم خبر في الجول – شادي حسين ومصطفى سعد من الأهلي إلى زد لمدة 4 سنوات "انتهى العقد ولن ينتهي التشجيع".. شادي حسين يعلن نهاية رحلته مع الأهلي خبر في الجول – طلب من باتشيكو لإدارة بيراميدز بعد خطوة تمديد التعاقد خبر في الجول – علي ماهر يطلب ضم عمر كمال وإيبوكا إلى المصري ترشيدا للكهرباء.. رئيس الوزراء يعلن توجيه وزارة الرياضة بإقامة المباريات قبل الغروب خبر في الجول - علاء عبد العال يقترب من ترك الداخلية قبل لقاء الأهلي
أخر الأخبار
في الجول يكشف خطاب إنبي لاتحاد الكرة بسبب أحمد عيد وعدم رد الزمالك 5 دقيقة | الدوري المصري
أثليتك: عرض من سان جيرمان لضم هولاند.. أقل مما قدمه مانشستر يونايتد 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة – منتخب مصر في أمم إفريقيا للسيدات.. المواعيد وكل ما تريد معرفته 19 دقيقة | كرة سلة
خبر في الجول - العدد يرتفع إلى أربعة.. زد يضم ثنائي الأهلي العائد من الإعارة 33 دقيقة | الدوري المصري
البطولة العربية – أهلي طرابلس يفرض التعادل على الهلال بمشاركة كوليبالي ونيفيز 58 دقيقة | كأس العرب
استراحة البطولة العربية - اتحاد جدة (1) - (1) الترجي.. نهاية الشوط الأول ساعة | كأس العرب
بينهم عمران ويحيى.. المصري يعلن رحيل 4 لاعبين بنهاية إعاراتهم ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – شادي حسين ومصطفى سعد من الأهلي إلى زد لمدة 4 سنوات ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير تونسي: معلول قرر الرحيل عن الأهلي.. والوجهة الأقرب 2 الأهلي يوقع عقوبة مالية على حسين الشحات 3 طلب من مؤمن زكريا بشأن حسام عاشور بعد تتويج الأهلي بالدوري 4 الشيبي: عدت إلى مصر من السعودية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الشحات