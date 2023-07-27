خبر في الجول - العدد يرتفع إلى أربعة.. زد يضم ثنائي الأهلي العائد من الإعارة

في الجول يكشف خطاب إنبي لاتحاد الكرة بسبب أحمد عيد وعدم رد الزمالك

بينهم عمران ويحيى.. المصري يعلن رحيل 4 لاعبين بنهاية إعاراتهم

خبر في الجول – شادي حسين ومصطفى سعد من الأهلي إلى زد لمدة 4 سنوات

"انتهى العقد ولن ينتهي التشجيع".. شادي حسين يعلن نهاية رحلته مع الأهلي

خبر في الجول – طلب من باتشيكو لإدارة بيراميدز بعد خطوة تمديد التعاقد

خبر في الجول – علي ماهر يطلب ضم عمر كمال وإيبوكا إلى المصري

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خبر في الجول - علاء عبد العال يقترب من ترك الداخلية قبل لقاء الأهلي