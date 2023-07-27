خبر في الجول - العدد يرتفع إلى أربعة.. زد يضم ثنائي الأهلي العائد من الإعارة
الخميس، 27 يوليه 2023 - 22:29
كتب : أحمد الخولي
حسم نادي زد تعاقده مع ثنائي إضافي من لاعبي الأهلي خلال سوق الانتقالات الصيفية.
مصطفى فوزي
النادي : الأهلي
أحمد سيد عبد النبي
النادي : الأهلي
وعلم FilGoal.com أن زد حصل على توقيع المهاجم مصطفى فوزي والظهير أحمد سيد عبد النبي.
ووقع الثنائي على عقود الانتقال لمدة 5 سنوات.
وقضى فوزي -23 عاما- وعبد النبي -21 عاما- الفترة الماضية على سبيل الإعارة في صفوف الداخلية.
ولعب فوزي 19 مباراة مع الداخلية، سجل خلالها 3 أهداف.
فيما لعب عبد النبي 29 مباراة بقميص الداخلية، وصنع هدفين.
وانتزع الداخلية البقاء في الدوري المصري بالجولة الأخيرة، بفوز درامي على أسوان بأربعة أهداف مقابل هدفين.
وكان FilGoal.com قد علم بتوقيع الثنائي شادي حسين ومصطفى سعد لنادي زد لمدة 4 سنوات.
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