البطولة العربية – أهلي طرابلس يفرض التعادل على الهلال بمشاركة كوليبالي ونيفيز

الخميس، 27 يوليه 2023 - 22:03

كتب : FilGoal

مباراة الهلال واهلي طرابلس

فرض نادي أهلي طرابلس الليبي التعادل على نظيره الهلال السعودي.

وتعادل الهلال أمام أهلي طرابلس سلبيا بدون أهداف ضمن الجولة الأولى من البطولة العربية.

وشهدت المباراة مشاركة ثنائي الهلال الجديد، السنغالي كاليدو كوليبالي القادم من تشيلسي والبرتغالي روبن نيفيز القادم من ولفرهامبتون.

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فيما غاب سيرجي سافيتش عن المباراة بسبب تعرضه للإيقاف لمباراه مع فريقه السابق لاتسيو.

وكان الوداد المغربي قد تعادل سلبيا أيضا أمام السد القطري ضمن مباريات المجموعة ذاتها.

وبعد الجولة الأولى من دور المجموعات تتساوي أندية المجموعة الثانية التي تضم الهلال والوداد والسد وأهلي طرابلس في رصيد النقاط بنقطة وحيدة لكل فريق.

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وصف المباراة

بدأ الهلال المباراة بضغط هجومي وصحح محمد نشنوش حارس أهلي طرابلس خطأ المدافع قبل أن تصل إلى أندري كاريو وتهدد مرمى الفريق الليبي.

وأرسل روبن نيفيز كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الهلال قابلها سعود عبد الحميد بتسديدة صاروخية تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وعاد الهلال للمحاولة من جديد عن طريق تصويبة من روبن نيفيز من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

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وأضاع أهلي طرابلس فرصة خطيرة بعد انفراد تام من أنيس سالتو الذي مرر كرة إلى أبو عرقوب الذي سدد من داخل منطقة الجزاء لكنهامرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

وأهدر الهلال فرصة هدف مؤكد بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء على رأس ميشايل الذي مررها إلى عبد الله رديف ليسدد كرة رائعة ارتطمت بالعارضة.

ويستعد الهلال لمواجهة السد يوم الأحد المقبل، فيما يلعب أهلي طرابلس أمام الوداد في اليوم ذاته ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

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