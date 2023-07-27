بينهم عمران ويحيى.. المصري يعلن رحيل 4 لاعبين بنهاية إعاراتهم

أعلن النادي المصري رحيل 4 لاعبين عن صفوفه بنهاية فترة إعاراتهم.

الرباعي يتكون من: زياد كمال - محمد الفيومي - عبده يحيى - رجب عمران.

زياد كمال لاعب الوسط البالغ من العمر 22 عاما، كان قد تعاقد المصري معه على سبيل الإعارة من إنبي في يناير الماضي.

ولعب مع الفريق البورسعيدي 8 مباريات وسجل هدفا واحدا.

أما عبده يحيى -24 عاما- فقد أتى معارا من غزل المحلة في يناير أيضا، ولعب 13 مباراة وسجل هدفين.

محمد الفيومي -25 عاما- كان معارا من صفوف دكرنس في الدرجة الثانية.

وأخيرا أتى رجب عمران -29 عاما- على سبيل الإعارة من سيراميكا كليوباترا، وشارك في 13 مباراة.

وكان المصري قد أعلن رحيل محمد عبد اللطيف جريندو بعد انتهاء عقده وانتقاله إلى صفوف البنك الأهلي.

وأنهى المصري موسم الدوري في المركز الخامس برصيد 48 نقطة، حيث اختتمها بالتعادل مع الأهلي سلبيا في آخر مباراة مؤجلة.