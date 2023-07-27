"انتهى العقد ولن ينتهي التشجيع".. شادي حسين يعلن نهاية رحلته مع الأهلي

الخميس، 27 يوليه 2023 - 21:01

كتب : FilGoal

مران الأهلي - شادي حسين

أعلن شادي حسين مهاجم الأهلي إنهاء عقده مع النادي، موجها الشكر للإدارة واللاعبين والجماهير.

وكتب شادي حسين عبر إنستجرام:

اليوم انتهى تعاقدي مع النادي الأهلي كلاعب، ولكن كمشجع ومحب للنادى مستمر للأبد بالتأكيد.

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في البداية أود شكر مجلس إدارة النادي الأهلي على الدعم الدائم لشخصي وللمجموعة.

وأشكر كل اللاعبين الرجال على الإخلاص والتعب طوال السنة والتي ترجمت بحمد الله إلى 5 بطولات.

أشكر جمهور النادي الأهلي العظيم على الحب والدعم الذي رأيته طوال السنة، مهما تكلمت وقلت لن أوفي حقكم أبدا.

بالتوفيق لنادينا الحبيب في الفترة القادمة ودائماً على منصات التتويج إن شاء الله.

وانضم شادي حسين البالغ من العمر 30 عاما لصفوف الأهلي بداية الموسم الجاري قادما من سيراميكا كليوباترا.

ومع الأهلي شارك شادي حسين في 17 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدف واحد.

وعلم FilGoal.com أن زد اتفق مع شادي حسين على الانضمام لصفوفه لمدة 3 مواسم.

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