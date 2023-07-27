طارق حامد وبنزيمة يقودان اتحاد جدة أمام الترجي.. وكانتي بديلا

يتواجد طارق حامد ضمن التشكيل الأساسي لـ اتحاد جدة في مواجهة الترجي.

ويلعب اتحاد جدة أمام الترجي بعد قليل ضمن الجولة الاولى من دور المجموعات بالبطولة العربية.

وظهر الفرنسي كريم بنزيمة ضمن التشكيل الأساسي لنادي الاتحاد للمرة الأولى.

فيما يتواجد نجولو كانتي على مقاعد بدلاء اتحاد جدة أمام الترجي.

وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة الترجي كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدقاع:" مدالله العليان - أحمد شراحيلي - عمر هوساوي - أحمد بامسعود.

الوسط: طارق حامد - إيغور كورنادو - جواو فيليبي "جوتا" - رومارينيو.

الهجوم: عبد الرزاق حمدالله - كريم بنزيما.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : أسامة المرمش - مروان الصحفي - سلطان الفرحان - زكريا هوساوي - مهند الشنقيطي فرحة الشمراني - هارون كمارا - صالح العمري - عوض الناشري - نغولو كانتي.