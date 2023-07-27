الرابعة.. طلائع الجيش يضم موسى دياوارا من البنك الأهلي

أتم نادي طلائع الجيش إجراءات ضم موسى دياوارا لاعب البنك الأهلي بشكل رسمي، وفقا لما أعلنه المركز الإعلامي للنادي.

جاء ذلك تأكيدا لما علمه FilGoal.com حيث وقع موسى دياوارا عقود انتقاله إلى طلائع الجيش لمدة موسمين مقبلين بشكل رسمي بالفعل.

وحصل الجيش على دياوارا في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع البنك الأهلي.

موسى دياوارا انضم إلى البنك الأهلي عام 2020 قادما من نادي الإنتاج الحربي.

اللاعب الغيني شارك مع البنك الأهلي في 66 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 4 أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

صاحب الـ28 عاما يملك 4 مباريات دولية رفقة منتخب بلاده، ويجيد اللعب كجناح أيمن أو أيسر.

وتعد الصفقة هي الرابعة لطلائع الجيش بعدما ضم أحمد الشيخ وحميد ماو من غزل المحلة بشكل رسمي، وكذلك أتم اتفاقه مع عبد الرحمن أسامة "شيكا" لضمه بشكل نهائي من الإنتاج الحربي بعدما لعب في صفوف الفريق معارا منذ 2021.