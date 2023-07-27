كأس العرب للأندية - البدري يتلقى هدف البطولة الأول في خسارة الصفاقسي أمام الشرطة

الخميس، 27 يوليه 2023 - 20:20

كتب : FilGoal

علاء الزهرة

تغلب الشرطة العراقي على الصفاقسي التونسي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في كأس العرب للأندية الأبطال.

ويقود الصفاقسي المدرب حسام البدري.

البداية أتت بتمريرة خاطئة من دفاع الشرطة في الدقيقة 8 التقطها محمد عزيز وسدد ولكن مرت الكرة فوق العارضة

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وفي الدقيقة 16 سجل الصفاقسي هدفا برأسية من ركلة حرة ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

في سدد جوتييه ديبي مهاجم الصفاقسي رأسية خطيرة في الدقيقة 31 تألق الحارس في إبعادها.

وسدد أحمد مشرف لاعب الشرطة في الدقيقة 37، ولكن مرت الكرة بعيدا عن مرمى الصفاقسي.

وأخيرا أتى الهدف الوحيد بفضل ركلة جزاء سجل منها علاء الزهرة قائد الشرطة في الدقيقة 66.

بذلك يحصد الشرطة العراقي أول 3 نقاط في البطولة حتى الآن، بعد انتهاء المباراة الأولى بالتعادل السلبي.

ويتواجد في المجموعة ذاتها الاتحاد السعودي والترجي التونسي، ويلتقيان في العاشرة مساء اليوم.

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