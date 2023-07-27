انتهت البطولة العربية - الهلال (0) -(0) أهلي طرابلس.. تعادل سلبي

الخميس، 27 يوليه 2023 - 20:05

كتب : FilGoal

روبن نيفيز لاعب الهلال

يلعب الهلال السعودي امام أهلي طرابلس الليبي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال وأهلي طرابلس.

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الهلال السعودي البطولة العربية أهلي طرابلس
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