انتهت البطولة العربية - الهلال (0) -(0) أهلي طرابلس.. تعادل سلبي

مؤتمر أوسوريو: فخور بأداء اللاعبين.. حجمنا النصر وتبديلاتي لم تكن دفاعية

مؤتمر مدرب النصر: أبارك للزمالك على الأداء.. لم نكن جيدين أمامهم

شيكابالا: رونالدو احتاج لقطة واحدة لم نركز فيها.. لعبنا بتاريخنا وسنبني للمستقبل