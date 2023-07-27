انتهت البطولة العربية - الهلال (0) -(0) أهلي طرابلس.. تعادل سلبي
الخميس، 27 يوليه 2023 - 20:05
كتب : FilGoal
يلعب الهلال السعودي امام أهلي طرابلس الليبي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية.
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