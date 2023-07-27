خبر في الجول – طلب من باتشيكو لإدارة بيراميدز بعد خطوة تمديد التعاقد

يحاول نادي بيراميدز حاليا تمديد تعاقد مدربه جايمي باتشيكو لكن هناك عقبة وجدها أمامه.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة بيراميدز اجتمعت بالمدرب البرتغالي عقب لقاء الأهلي والأخير في الدوري للفريق وطلبت تفعيل بند تمديد التعاقد.

لكن طلب باتشيكو الحصول على زيادة في راتبه ولكنه لم يتلق أي رد من إدارة بيراميدز حتى الآن.

وكان بيراميدز تعاقد مع باتشيكو في شهر يناير الماضي خلفا لتاكيس جونياس بعقد يمتد لستة أشهر ويمكن تمديده لموسم آخر.

وخاض بيراميدز تحت قيادة المدرب البرتغالي 36 مباراة سجل خلالهم 22 هدفا وهُزم ست مرات وتعادل في ثماني لقاءات.

وسجل بيراميدز تحت قيادة باتشيكو 65 هدفا واستقبل 30.

وتأهل بيراميدز للمرة الأولى في تاريخه إلى دوري أ[طال إفريقيا بعدما احتل المركز الثاني في الموسم الماضي من الدوري.

كما حصل بيراميدز على المركز الثاني في كأس مصر عن موسم 2021-2022 والسوبر المصري.