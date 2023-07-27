خبر في الجول – علي ماهر يطلب ضم عمر كمال وإيبوكا إلى المصري

طلب علي ماهر المدير الفني الجديد للمصري من مجلس إدارة النادي إبرام صفقتين وذلك عقب ساعات من توليه المهمة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن علي ماهر طلب ضم لاعبه السابق في فيوتشر عمر كمال عبد الواحد، هذا إلى جانب جون إيبوكا مهاجم أهلي طرابلس الليبي المعار إليه من سيراميكا كليوباترا.

عمر كمال صاحب الـ29 عاما يمتلك عقدا مع فيوتشر ممتد حتى صيف عام 2024.

وسبق لعمر كمال ارتداء قميص المصري من 2017 حتى 2021 وأعير لموسم آنذاك لاتحاد الشرطة.

ومع المصري لعب عمر كمال 88 مباراة سجل خلالهم 17 هدفا وصنع ستة آخرين.

ومع فيوتشر خاض عمر كمال 55 مباراة سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع هدفا وحيدا.

أما جون إيبوكا صاحب الـ26 عاما قضى الموسم الماضي معارا مع أهلي طرابلس الليبي.

وقبل إعارته خاض إيبوكا تجربتين في الدوري المصري أولهما كانت مع إنبي وسجل 25 هدفا وصنع ستة في 66 مباراة.

ومع سيراميكا كليوباترا خاض 14 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع هدفا وحيدا.