خبر في الجول – طلائع الجيش يتمم اتفاقه بشأن عبد الرحمن شيكا
الخميس، 27 يوليه 2023 - 19:22
كتب : عمرو نبيل
أتم نادي طلائع الجيش اتفاقه بشأن التعاقد مع عبد الرحمن أسامة "شيكا" بشكل نهائي.
ولعب عبد الرحمن أسامة ضمن صفوف طلائع الجيش منذ 2021 معارا من الإنتاج الحربي.
وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي طلائع الجيش نجح في الحصول على خدمات عبد الرحمن أسامة عقب نهاية إعارته من الإنتاج الحربي.
وأتم طلائع الجيش اتفقه بشان عبد الرحمن أسامه بعدما كان قريبا من الانتقال لصفوف نادي فاركو.
اللاعب صاحب الـ 23 عاما شارك مع طلائع الجيش في 15 مباراة خلال الموسم الحالي وسجل هدفا وتمكن من صنع هدف وحصل على جائزة رجل المباراة مرتين.
وخلال موسمين شارك عبد الرحمن شيكا مع طلائع الجيش خلال 43 مباراة.
واختتم طلائع الجيش منافسات الموسم الماضي من مسابقة الدوري في المركز الـ14 برصيد 36 نقطة.
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