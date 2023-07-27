صاحب الطعنة في قلب برشلونة.. جودين يبلغ إدارة ناديه بقرار الاعتزال

الخميس، 27 يوليه 2023 - 19:11

كتب : FilGoal

دييجو جودين - منتخب أوروجواي

قرر دييجو جودين مدافع منتخب أوروجواي وأسطورة أتلتيكو مدريد اعتزال كرة القدم بصورة نهائية.

جاء ذلك وفقا لـ صحيفة "إل بايس" الأوروجوايانية، التي نقلت عن مصادر مقربة من اللاعب قراره بتفعيل الشرط في عقده مع ناديه الحالي، فيليز سارسفيلد الأرجنتيني.

وكان جودين قد انضم إلى سارسفيلد في يونيو 2022 من أتلتيكو مينيرو البرازيلي، بنية المشاركة في كأس العالم في نوفمبر من العام ذاته، وهو ما قد تم بالفعل.

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وكان الشرط الذي يتيح لجودين فسخ العقد والاعتزال ينتهي موعد تفعيله في 31 يوليو، ولذلك حرص المدافع على إبلاغ المسؤولين أنه سيلعب مباراته الأخيرة يوم الأحد ضد فريق لينيرس.

وكان فريق ناسيونال الأوروجواياني قد حاول التعاقد مع جودين عبر مفاوضات مباشرة مع أليخاندرو بالبي رئيس النادي، الذي سافر إلى بوينوس أيرس لإقناع جودين.

اللاعب البالغ من العمر 37 عاما بدأ مسيرته في نادي سيرو عام 2003، ثم انتقل إلى ناسيونال في يوليو 2006، وبعدها بعام بدأ مسيرته الأوروبية عبر بوابة فياريال، مقابل 800 ألف يورو.

وفي أغسطس 2010 بعد كأس العالم، انتقل جودين إلى أتلتيكو مدريد الذي توج معه بلقب الدوري وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا، في رحلة استمرت لـ 9 سنوات وانتهت بانتقاله إلى إنتر الإيطالي.

وبعد موسم مع النيراتزوري انتقل المدافع إلى كالياري، ثم غادر أوروبا صوب مينيرو في 2022، ومنه إلى فيليز سارسفيلد، لأجل مونديال قطر الأخير في مسيرته.

على الصعيد الدولي توج جودين بكوبا أمريكا 2011 في الأرجنتين، ولعب في كأس العالم 2010 و2014 و2018 و2022.

ولعب القائد الدولي 161 مباراة مع منتخب بلاده، منهم 82 وهو يحمل الشارة.

وتبقى لقطة خالدة في الأذهان، حين سجل جودين هدف التعادل في شباك برشلونة بالجولة الأخيرة من الدوري الإسباني 2013-2014، وهو الهدف الذي حسم تتويج أتلتيكو.

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