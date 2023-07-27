مجموعة الزمالك – مدرب النصر: تأثرنا بمواجهتي إنتر وسان جيرمان.. وتركيزنا الآن على الشباب

الخميس، 27 يوليه 2023 - 18:40

كتب : FilGoal

كاسترو وإنزاجي

تحدث لويس كاسترو مدرب النصر السعودي عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الشباب بالبطولة العربية.

واختتم النصر جولته التحضيرية في اليابان بالتعادل مع إنتر ميلان بهدف لكل فريق.

وقال كاسترو في تصريحات نقلها حساب ناديه: "سنكمل العمل بكل جدية، قضينا فترة صعبة بعدما لعبنا قبل يومين أمام باريس سان جيرمان وأمام إنتر ميـلان وهذا أثـر علينا مع رطوبة الجو والحرارة".ذ

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وشدد "نحتاج الآن للتركيز التـام في مباراتنا غدا (الشباب) أمامنا رحلة بعد قليل إلى المملكة تتجاوز أكثر من 10 ساعات، سنصل الطائف فجـرا وسنلعب المباراة في المساء أهنئ اللاعبين وأشكرهم على ماقدموه".

وواصل "لعبنا مباريات قوية أمام أندية كبرى في دوري أبطال أوروبا، ورغم ذلك أظهرنا للجميع أننا نستطيع تجاوز هذه الفرق، كان لدينا مستوى جيد في الملعب، وخرجنا بنتائج ايجابية من المباراتين في اليابان".

واختتم " ننتظروصول لاعبين أكثر من الموسم الماضي. حينما حضر كريستيانو رونالدو للدوري السعودي أعطى زخم إعلامي واهتمام كبير وجلب الأنظار للدوري".

ويلعب النصر أمام الشباب غدا الجمعة ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية.

ويتواجد النصر ضمن المجموعة الثالثة رفقة الشباب والزمالك والاتحاد المنستيري.

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