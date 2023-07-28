34 تغييرا فنيا بعد نهاية الدوري المصري 2022-2023

انتهى الدوري المصري موسم 2022-2023 ومعه حدث 34 تغييرا فنيا في 14 فريقا من أصل 18.

FilGoal.com يستعرض معكم أبرز التغييرات الفنية لموسم 2022-2023 من الدوري المصري:

4 فرق فقط لم تعرف طعم التغيير الفني وهي:

الأهلي مع السويسري مارسيل كولر

الاتحاد السكندري مع الصربي زوران مانولوفيتش

المقاولون العرب مع شوقي غريب

فيوتشر مع علي ماهر

5 فرق أجرت تغييرا وحيدا، و8 فرق تعاقب عليها 4 مدربين.

ويعد الزمالك هو الفريق الأكثر إجراءً للتغييرات الفنية برصيد 5 مدربين.

وإليكم قائمة الفرق التي أجرت تغييرات فنية وهي:

بيراميدز

اليوناني تاكيس جونياس أقيل بعد مباراة الجولة 11.

البرتغالي جايمي باتشيكو تولى المهمة من الجولة 12 حتى نهاية الموسم.

سموحة

طارق العشري استمر في قيادة الفريق حتى أقيل بعد الجولة 15.

أحمد سامي تولى المهمة من الجولة 16 وحتى نهاية الموسم.

أسوان

كان ربيع ياسين أول الراحلين بعد أول 3 جولات من المسابقة.

وتولى أيمن الرمادي المهمة من الجولة الرابعة حتى نهاية الموسم.

الداخلية

أقيل رضا شحاتة من منصبه بعد مرور 16 جولة.

وتولى علاء عبد العال المهمة حتى نهاية الموسم.

حرس الحدود

استمر أحمد أيوب مديرا فنيا حتى الجولة 28 من الدوري.

تولى محمد مكي المهمة بدءا من الجولة 29.

الإسماعيلي

أقيل الإسباني خوان كارلوس جاريدو من منصبه بعد الجولة الخامسة.

تولى أيمن الجمل المهمة بشكل مؤقت 3 جولات، ثم أصبح أحمد حسام "ميدو" مديرا فنيا بدءا من الجولة العاشرة حتى 19.

عاد حمزة الجمل للموسم الثاني على التوالي لقيادة الدراويش من الجولة 20 وحتى نهاية الموسم.

المصري

أقيل إيهاب جلال بعد نهاية الجولة الرابعة، ثم تولى طارق سليمان المهمة مؤقتا لـ 3 مباريات.

عاد حسام حسن لتولي المهمة بدءا من الجولة الثامنة حتى 25.

تولى ميمي عبد الرازق منصب المدير الفني حتى نهاية الموسم.

إنبي

أقيل أحمد كشري من منصبه بعد مرور 8 جولات، وتولى هاني عبد الله المهمة بشكل مؤقت لجولة واحدة.

أصبح طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق البترولي حتى الجولة السادسة عشر.

تولى تامر مصطفى المهمة بدءا من الجولة 17 لنهاية الموسم.

طلائع الجيش

استقال علاء عبد العال من منصبه بعد الجولة الثالثة، وتبعه محمد يوسف من الجولة الرابعة حتى الـ 17.

مع بداية الدور الثاني أصبح عماد النحاس مديرا فنيا للفريق حتى الجولة 29.

وأخيرا قاد عبد الحميد بسيوني الفريق في آخر 5 جولات.

البنك الأهلي

بدأ الفريق مع خالد جلال الذي أقيل من منصبه بعد الجولة الخامسة.

تولى حلمي طولان المهمة من الجولة السادسة حتى 13، ثم قاد أمير عبد العزيز تدريب الفريق جولتين فقط.

واعتمد الفريق على القبرصي نيكوديموس بابافسيلو من الجولة 16 حتى نهاية المسابقة.

سيراميكا كليوباترا

3 مدربين تعاقبوا على الفريق في الدوري، أحمد سامي أقيل من تدريب الفريق بعد 15 جولة.

بدأ التونسي معين الشعباني المهمة من الجولة 16 حتى 28 ورحل عن الفريق لقيادة الترجي التونسي.

بدأ حلمي طولان مشواره مع الفريق بآخر 6 جولات ورحل بعد نهاية مشوار الفريق في الدوري.

تولى أيمن الرمادي مهمة الفريق في مباراة واحدة فقط كانت بنهائي كأس الرابطة والتي انتهت بالفوز 4-1 على المصري والتتويج بأول لقب في تاريخ الفريق.

غزل المحلة

بدأ الفريق بالقبرصي نيكوديموس بابافسليو حتى رحل في الجولة 12، وتبعه عبد الباقي جمال من الجولة 13 حتى 26.

وتولى رضا شحاتة مهمة تدريب الفريق من الجولة 26 حتى 32، وقاد خالد عيد الفريق في آخر جولتين.

فاركو

البرتغالي نونو ألميدا أقيل بعد مرور 7 جولات، وتولى إيهاب جلال المهمة من الجولة الثامنة حتى 15.

استقال طارق العشري بعد الوصول للجولة 32، وتولى البرتغالي برونو روماو المهمة في آخر جولتين من المسابقة.

الأكثر تتغيرا

الزمالك هو أكثر فريق تعاقب عليه مدربين في الدوري الموسم المنقضي.

بدأ الموسم مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا، تولى أسامة نبيه المهمة في مباراتين من بينها مباراة تواجد البرتغالي على مقاعد البدلاء.

عاد فيريرا في الجولة 17، ثم تبعه أحمد عبد المقصود في جولة واحدة ومدحت عبد الهادي في جولتين.

وأمسك الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بمقاليد الفريق الفنية بدءا من الجولة 26 حتى نهاية الموسم.