استعدادا لأمم إفريقيا.. مصر تتعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة فريق كرة القدم للساق الواحدة

الخميس، 27 يوليه 2023 - 18:36

كتب : FilGoal

الشعلة البارالمبية.. حفل افتتاح الألعاب البارالمبية طوكيو 2020

تعاقدت اللجنة الفنية لمنتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق.

وتعمل اللجنة الفنية لمنتخب كرة القدم للساق الواحدة برئاسة محمد عادل حسني وتحت مظلة اللجنة البارالمبية المصرية.

وأعلنت اللجنة عن التعاقد مع المدرب التركي إيفران أوبانيك.

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ويأتي ذلك في إطار استعدادات مصر لاستضافة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للساق الواحدة.

كرة القدم للساق الواحدة
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