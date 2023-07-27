بقيادة مصرية تحكيمية وطرد وقائم.. السد والوداد يتعادلان في أولى جولات البطولة العربية

الخميس، 27 يوليه 2023 - 18:26

كتب : FilGoal

الوداد والسد

تعادل السد القطري مع الوداد المغربي سلبيا بدون أهداف اليوم في أولى جولات البطولة العربية.

وأقيمت المباراة في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم كذلك كل من الهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.

وشهدت المباراة قيادة تحكيمية مصرية من محمود البنا في الساحة ومحمود عاشور في تقنية الفيديو.

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كما شهدت المباراة تعرض يحيى جبران لاعب الوداد للطرد المباشر في الدقيقة 36.

وبذلك يحصل كل فريق على نقطة في بداية مشواره في البطولة.

وسيواجه الوداد منافسه الهلال الأربعاء المقبل، وفي اليوم ذاته سيواجه السد نظيره أهلي طرابلس الليبي.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بهجوم من قبل السد وأرسل حسن الهيدوس عرضية من الناحية اليمنى قابلها أكرم عفيف برأسية لكنها مرت لخارج الملعب.

وسدد الهيدوس كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

واصل السد ضغطه وأرسل ماتيوس أوريبي تمريرة طولية صوب بغداد بونجاح لكن الأخير لم يحلق بها.

وسدد يحيى جبران كرة قوية كأول تهديد من الوداد ارتدت من مدافعي السد.

وانطلق محمد أوناجم من الناحية اليمنى وأرسل عرضية لكنها لم تجد أي متابع.

وتعرض يحيى جبران للطرد في الدقيقة 36 بعد تدخله بقوة على بيدرو ميجيل.

وكاد أوريبي يسجل هدفا للسد لكن تصويبته ارتدت من القائم الأيمن لمرمى الوداد.

وعاد أوريبي بتهديد جديد وتلك المرة برأسية لكن تصدى لها المدافع أمين أبو الفتح.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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