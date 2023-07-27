منافس الزمالك – الهولندي كايزر مدربا لـ الشباب السعودي

أتم نادي الشباب السعودي تعاقده مع المدرب الهولندي مارسيل كايزر لتدريب الفريق.

ويستعد الشباب لمواجهة النصر غدا الجمعة ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية.

وأعلن الشباب اليوم الخميس تعاقده مع مارسيل كايزر حتى نهاية الموسم المقبل.

وأوضح النادي السعودي أن كايزر سيصل مساء اليوم الجمعة لمدينة الطائف لبدء مشواره مع الفريق.

وسبق لكايزر العمل مع نادي الجزيرة الإماراتي وسيخوض تجربة جديدة مع الأندية العربية حينما يقود نادي الشباب.

ولم يعلن الشباب موقف كايزر من التواجد في مواجهة فريقه أمام النصر.

ويتواجد الشباب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم النصر والزمالك والاتحاد المنستيري التونسي.