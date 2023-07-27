منافس الزمالك – الهولندي كايزر مدربا لـ الشباب السعودي
الخميس، 27 يوليه 2023 - 18:17
كتب : FilGoal
أتم نادي الشباب السعودي تعاقده مع المدرب الهولندي مارسيل كايزر لتدريب الفريق.
ويستعد الشباب لمواجهة النصر غدا الجمعة ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية.
وأعلن الشباب اليوم الخميس تعاقده مع مارسيل كايزر حتى نهاية الموسم المقبل.
وأوضح النادي السعودي أن كايزر سيصل مساء اليوم الجمعة لمدينة الطائف لبدء مشواره مع الفريق.
✅ الهولندي "مارسيل كايزر" مديرًا فنيًا لـ #الشباب#كايزر_مدربا_للشباب pic.twitter.com/8TJvNVPFzx— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) July 27, 2023
وسبق لكايزر العمل مع نادي الجزيرة الإماراتي وسيخوض تجربة جديدة مع الأندية العربية حينما يقود نادي الشباب.
ولم يعلن الشباب موقف كايزر من التواجد في مواجهة فريقه أمام النصر.
ويتواجد الشباب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم النصر والزمالك والاتحاد المنستيري التونسي.
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