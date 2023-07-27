ترشيدا للكهرباء.. رئيس الوزراء يعلن توجيه وزارة الرياضة بإقامة المباريات قبل الغروب

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن تعليمات الحكومة لوزارة الرياضة بشأن تنظيم المباريات خلال عملية ترشيد استهلاك الكهرباء في الوقت الراهن.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي إنه قد تم توجيه وزارة الرياضة بإقامة المباريات قبل غروب الشمس.

وانتهى موسم الدوري المصري 2022-2023 بتتويج الأهلي باللقب، وتأهله رفقة بيراميدز الثاني إلى دوري أبطال إفريقيا.

فيما تأهل الزمالك وفيوتشر صاحبي المركزين الثالث والرابع إلى كأس الكونفدرالية.

ويستمر الموسم الحالي بمباراتين في كأس مصر، الأولى يوم 30 يوليو بين الأهلي والداخلية في دور الـ 16 لكأس مصر، والثانية في 3 أغسطس بين الفائز منهما والمصري في ربع النهائي.

بعد ذلك يتوقف النشاط الكروي استعدادا للموسم الجديد.