انتهت في البطولة العربية - الصفاقسي (0)-(1) الشرطة.. الهدف والفوز الأول
الخميس، 27 يوليه 2023 - 18:07
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الصفاقسي التونسي ضد الشرطة العراقي في دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.
ويقود الصفاقسي المدرب المصري حسام البدري.
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الهدف الأول في البطولة⚽️— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 27, 2023
الصفاقسي التونسي 0 × 1 الشرطة العراقي#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/PJB0sMZKyr
ق 64 جووووول أول في المباراة من الشرطة العراقي.. ركلة جزاء يحولها القائد علاء الغراوي في المرمى
استراحة
ق 37 أحمد مشرف يسدد للشرطة ولكن الكرة تمر بعيدا عن مرمى الصفاقسي
ق 31 رأسية خطيرة من جوتييه ديبي مهاجم الصفاقسي، ولكن الحارس يتألق في التصدي
ق 16 هدف للصفاقسي برأسية من ركلة حرة ولكن يُلغى بداعي التسلل
ق 8 تمريرة خاطئة من دفاع الشرطة يلتقطها محمد عزيز ويسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة
بداية المباراة