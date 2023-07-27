انتهت في البطولة العربية - الصفاقسي (0)-(1) الشرطة.. الهدف والفوز الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الصفاقسي التونسي ضد الشرطة العراقي في دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ويقود الصفاقسي المدرب المصري حسام البدري.

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الهدف الأول في البطولة⚽️



الصفاقسي التونسي 0 × 1 الشرطة العراقي#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/PJB0sMZKyr — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 27, 2023

ق 64 جووووول أول في المباراة من الشرطة العراقي.. ركلة جزاء يحولها القائد علاء الغراوي في المرمى

استراحة

ق 37 أحمد مشرف يسدد للشرطة ولكن الكرة تمر بعيدا عن مرمى الصفاقسي

ق 31 رأسية خطيرة من جوتييه ديبي مهاجم الصفاقسي، ولكن الحارس يتألق في التصدي

ق 16 هدف للصفاقسي برأسية من ركلة حرة ولكن يُلغى بداعي التسلل

ق 8 تمريرة خاطئة من دفاع الشرطة يلتقطها محمد عزيز ويسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة

بداية المباراة