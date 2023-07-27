الشرق الأوسط: اتحاد جدة يفاوض حجازي وطارق حامد على رحيل أحدهما

دخلت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي في محادثات مع طارق حامد وأحمد حجازي بشأن رحيل أحدهما قبل انطلاق البطولة العربية.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الترجي مساء اليوم الخميس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن إدارة اتحاد جدة دخلت في محادثات مستمرة مع أحمد حجازي وطارق حامد لإجراء مخالصة لأحدهما خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضحت التقارير أن محادثات إدارة الاتحاد مع طارق حامد وحجازي جاءت لمنح الفرصة للاعب أجنبي ليحل مكان أحدهما في البطولة العربية.

وأشارت التقارير إلى أن الاتحاد نجح في قيد الفرنسي كريم بنزيما ويريد فسح المجال لقيد لاعب أجنبي جديد.

وتشترط لوائح البطولة العربية قيد اللاعبين في سجلات الاتحادات المحلية قبل دخولها قوائم مباريات البطولة.

وتعاقد الاتحاد خلال هذا الصيف مع الثلاثي كريم بنزيما ونجولو كانتي والبرتغالي جواو فيليبي جوتا.

الصحيفة ذاتها ذكرت في وقت سابق أن نونو سانتو مدرب الاتحاد يرغب في بقاء طارق حامد حتى نهاية الموسم الحالي لكن يبدو أن إدارة الاتحاد لها رأي آخر.

ويمتد عقد طارق حامد مع الاتحاد حتى نهاية الموسم المقبل

في المقابل يعاني أحمد حجازي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي وأجرى عملية جراحية خلال الفرة الماضية.

ويمتد عقد أحمد حجازي مع اتحاد جدة حتى صيف 2026.

ويلعب اتحاد جدة ضمن المجموعة الأولى من البطولة العربية رفقة الترجي التونسي والصفاقسي والشرطة العراقي.