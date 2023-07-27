"من المحزن أن أقول وداعا للعبة".. ديفيد سيلفا يعلن اعتزاله

في الـ37 من عمره.. أعلن الإسباني ديفيد سيلفا لاعب وسط ريال سوسيداد اعتزاله كرة القدم يوم الخميس.

وقال سيلفا عبر حسابه الشخصي على تويتر: "من المحزن أن أقول وداعا للعبة التي أعطتني كل شيء في حياتي".

وجاء قرار سيلفا بالاعتزال بعد إصابته في الرباط الصليبي.

وكان سوسيداد قد أعلن الخميس الماضي إصابة سيلفا بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى.

وغادر سيلفا التدريبات مع الفريق الأربعاء الماضي بسبب آلام في الركبة قبل أن تؤكد الفحوصات إصابة الرباط الصليبي.

وفضل سيلفا الاعتزال بدلا من الانتظار لنحو موسم كامل بلا لعب.

واستطاع سيلفا قيادة ريال سوسيداد للفوز بلقب كأس ملك إسبانيا والتأهل لمسابقة الدوري الأوروبي.

اللاعب المخضرم انضم لريال سوسيداد في أغسطس 2020 بعد مسيرة ناجحة في مانشستر سيتي.

سيلفا بدأ مسيرته مع فالنسيا بين 2004 وحتى 2010، توج خلالها بلقب كأس ملك إسبانيا.

ثم قضى 10 مواسم كاملة بقميص مانشستر سيتي حصد خلالها 14 لقبا متنوعا.

عاد لإسبانيا مجددا من بوابة سوسيداد وخاض 56 مباراة وسجل 3 أهداف في جميع المسابقات.

مع منتخب إسبانيا خاض 125 مباراة وكان جزءا من الفريق الذي حقق لقبي يورو 2008 و2012 وكأس العالم 2010.

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