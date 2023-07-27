النصر ينهي استعداداته الأوروبية بالتعادل مع إنتر

الخميس، 27 يوليه 2023 - 16:49

كتب : FilGoal

النصر السعودي

اختتم النصر السعودي استعداداته الودية بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق مع إنتر الإيطالي.

ويستعد النصر لخوض منافسات البطولة العربية ومن ثم الدوري السعودي الذي يبدأ 11 أغسطس المقبل.

وقاد كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا وعبد الرحمن الغريب هجوم النصر.

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في المقابل بدأ لاوتارو مارتينيز وخواكين كوريّا في هجوم إنتر، وشارك الثنائي الجديد يان بيسيك ودافيدي فراتيسي في الدفاع والوسط على الترتيب.

وتقدم النصر في الدقيقة 23 عن طريق عبد الرحمن غريب.

وسجل فراتيسي هدف التعادل لإنتر قبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أجرى لويس كاسترو 11 تغييرا في فريق النصر.

وأنهى النصر استعداداته الأوروبية دون أي فوز، حيث خسر من سيلتا فيجو الإسباني 5-0 وبنفيكا البرتغالي 4-1.

وفي معسكره الياباني تعادل مع باريس سان جيرمان بدون أهداف، وأنهاه بتعادل آخر مع إنتر الإيطالي.

وسيخوض النصر أول مباراة له في البطولة العربية ضد غريمه الشباب السعودي.

النصر إنتر
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