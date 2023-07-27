خبر في الجول - علاء عبد العال يقترب من ترك الداخلية قبل لقاء الأهلي

الخميس، 27 يوليه 2023 - 16:19

كتب : حامد وجدي

علاء عبد العال

أصبح علاء عبد العال قريبا من الرحيل عن تدريب الداخلية قبل مواجهة الأهلي المرتقبة في كأس مصر حسبما علم FilGoal.com.

ويلتقي الأهلي والداخلية لحساب دور الـ 16 من كأس مصر يوم الأحد المقبل في السابعة مساءً.

وعلم FilGoal.com إن عبد العال أقرب لتولي مهمة تدريب الجونة العائد حديثا إلى الدوري المصري، والإعلان سيكون خلال أيام.

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وقاد عبد العال الداخلية الموسم الجاري لخطف بطاقة البقاء لموسم آخر بالفوز على أسوان في الجولة الأخيرة.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الجونة لم يتوصل لاتفاق مع طلعت يوسف بسبب اختلافات على التفاصيل. (طالع التفاصيل)

وفي حال فاز الداخلية على الأهلي سيتأهل لربع نهائي كأس مصر وسيضرب موعدا مع المصري يوم 3 أغسطس المقبل.

ويعد ميمي عبد الرازق مرشح لقيادة الداخلية بعد رحيله أمس الأربعاء عن تدريب المصري.

ورحل عبد الرازق عن تدريب المصري بعد نهاية مباراة الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 30 من الدوري المصري، وحل عوضا عنه علي ماهر.

وقاد عبد الرازق المصري للوصول لنهائي كأس الرابطة لكنه خسر من سيراميكا كليوباترا.

علاء عبد العال الداخلية الجونة الدوري المصري
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