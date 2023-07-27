الأكثر والأجانب والفرق والمراكز.. أرقام متنوعة من جائزة رجل مباراة الدوري المصري 2022-23

306 مباراة انتهى معها الدوري المصري موسم 2022-2023 والذي شهد تقديم جائزة رجل المباراة عقب نهاية كل لقاء لأول مرة في تاريخ المسابقة.

ومن أصل 306 مباراة FilGoal.com وصل لـ أسماء 305 لاعب تحصل على جائزة رجل المباراة وتبقى مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش لحساب الجولة 29 الوحيدة التي لم يُعرف من هو بطلها.

FilGoal.com يستعرض معكم بعض الأرقام والاحصائيات الخاصة بجائزة رجل المباراة في موسم 2022-2023.

أكثر من فاز بجائزة رجل المباراة الموسم الجاري: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" لاعب حرس الحدود برصيد 7 مرات

يليه سمير فكري لاعب الداخلية برصيد 6 مرات.

3 جولات شهدت الموسم الجاري سيطرة المصريين على جائزة رجل المباراة (9 مباريات رجل المباراة مصري) وهم: الجولة 4 – الجولة 26 - الجولة 29 (إذا لم يحصد جائزة رجل مباراة المقاولون وطلائع الجيش لاعب محترف)

أكثر جولة شهدت سيطرة الأجانب على جائزة رجل المباراة كانت الجولة 12 شهدت حصول 6 لاعبين على الجائزة، يليها الجولات 5 و7 و23 حصل خلالها 5 لاعبين على الجائزة.

جنسيات مختلفة

أكثر محترف فوزا بالجائزة: النيجيري جابريل أوروك لاعب غزل المحلة برصيد 5 جوائز يتساوى مع البوركينابي إبراهيم بلاتي توريه بنفس الرصيد.

20 جنسية مختلفة حققت جائزة رجل المباراة في الدوري

مصر: 226

نيجيريا (14): جابريل أوروك (5) أوستن أموتو (2) جون أوكلي (2) صديق أوجولا (2) كريستوفر جون (1) كينجسلي سوكاري (1) رشيد أحمد (1)

تونس (13): رفيق كابو (4) إلياس الجلاسي (3) علي معلول (2) فراس شواط (2) سيف الجزيري (1) مالك بعيوي (1)

غانا (11): ياو أنور (3) مورو ساليفو (3) إسحاق يعقوب (2) بنيامين بواتينج (1) إيزي إيميكا (1)

بوركينا فاسو (7): بلاتي توريه (5) سعيدو سيمبوري (1) فاروقا نور الدين (1)

الجزائر (6): عبد الرحيم دغموم (3) رزقي حمرون (3)

المغرب (5): وليد الكرتي (3) عبد الكبير الوادي (1) أحمد بلحاج (1)

أنجولا (4): ديلسون كاموني (2) كريستوفاو مابولولو (2)

مالي (3): أليو ديانج (3)

جنوب إفريقيا (2): فاخري لاكاي (1) بيرسي تاو (1)

أوغندا (2): جوزيف أوشايا (2)

بنين (2): دوكو دودو (2)

كوت ديفوار (2): رزاق سيسيه (1) سيرجي أكا (1)

كولومبيا (2): لويس إدوارد (2)

الجابون (1): ماليك إيفونا (1)

السودان (1): سيف تيري (1)

الكاميرون (1): جوزيف نجويم (1)

تنزانيا (1): حميد ماو (1)

غينيا (1): الحاجي باري (1)

غينيا بيساو (1): جيفرسون إينكادا (1)

أكثر جنسية حصدت الجائزة بأكبر عدد من اللاعبين: نيجيريا (7 مرات) يليها تونس (6 مرات)

أكثر فريق حقق الجائزة عن طريق لاعبيه الأجانب: بيراميدز (9 جوائز) ويليه الاتحاد وغزل المحلة والمقاولون والمصري (7 جوائز لكل فريق).

أقل فريق حقق الجائزة عن طريق لاعبيه الأجانب: الزمالك (جائزة واحدة)

أفضل لاعب حسب المركز

حراسة المرمى: 22 مباراة

أكثر حارس حصدا للجائزة: محمد فوزي حارس حرس الحدود (4 جوائز) يليه محمود أبو السعود حارس المقاولون العرب (3 جوائز).

الدفاع: 54 مباراة (36 ظهير أيمن وأيسر – 18 قلب دفاع)

أكثر ظهير حصدا للجائزة: إسحاق يعقوب ظهير البنك الأهلي (3 جوائز) ويتساوى معه أحمد متعب.

أكثر مدافع حصدا للجائزة: محمود علاء مدافع الاتحاد (3 جوائز حققها في 3 جولات متتالية).

الوسط: 98 مباراة (وسط 85 – صانع ألعاب 13)

أكثر لاعب وسط حصدا للجائزة: بلاتي توريه لاعب بيراميدز (5 جوائز) يليه مهند لاشين لاعب فيوتشر (4 جوائز).

أكثر صانع ألعاب حصدا للجائزة: إلياس الجلاسي لاعب المصري (3 جوائز) ويتساوى معه عبد الله السعيد لاعب بيراميدز.

الهجوم: 131 (مهاجم صريح 51 – 80 جناح)

أكثر مهاجم: مروان حمدي لاعب المصري ومحمد حمدي زكي وحسام حسن ورفيق كابو (4 جوائز لكل لاعب).

أكثر جناح: مصطفى زيكو لاعب حرس الحدود (7 جوائز) يليه سمير فكري لاعب الداخلية (6 جوائز).

الفرق الأكثر حصدا للجائزة

أكثر فريق حقق الجائزة: الأهلي 25 مرة يليه بيراميدز بـ 23 مرة.

أكثر فريق حقق الجائزة بعدد لاعبين مختلف هو: الأهلي من خلال 17 لاعبا مختلفا

أقل فريق حقق الجائزة بعدد لاعبين مختلف هو: إنبي من خلال 6 لاعبين فقط

أقل فريق حقق الجائزة: أسوان 11 مرة ويليه الاتحاد بـ 13 جائزة.

الفريق (عدد مرات الفوز بالجائزة): عدد اللاعبين الفائزين بالجائزة

الأهلي (25): 17 لاعبا

بيراميدز (23): 10 لاعبين

فيوتشر (21): 11 لاعبا

المصري (20): 11 لاعبا

الزمالك (18): 11 لاعبا

المقاولون العرب (18): 11 لاعبا

الإسماعيلي (17): 11 لاعبا

حرس الحدود (17): 8 لاعبين

سموحة (19): 11 لاعبا

الداخلية (16): 10 لاعبين

البنك الأهلي (15): 9 لاعبين

فاركو (16):11 لاعبا

سيراميكا كليوباترا (14): 8 لاعبين

طلائع الجيش (14): 9 لاعبين

غزل المحلة (14): 7 لاعبين

إنبي (14): 6 لاعبين

الاتحاد (13): 7 لاعبين

أسوان (11): 7 لاعبين