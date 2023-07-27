برشلونة يعير مدافعه المغربي لريال بيتيس

الخميس، 27 يوليه 2023 - 15:34

كتب : FilGoal

شادي رياض - برشلونة

أعلن نادي برشلونة يوم الخميس إعارة مدافعه المغربي شادي رياض إلى ريال بيتيس.

سيلعب رياض في صفوف بيتيس حتى نهاية موسم حتى 30 يونيو 2024 ، مع خيار الشراء نهاية الموسم.

في الوقت نفسه، أعلن برشلونة انتقال لاعبه أليكس كويادو إلى ريال بيتيس أيضا، على أن يحتفظ نادي برشلونة بحصة من قيمة انتقاله إلى فريق آخر مستقبلا.

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وتدرب المغربي الشاب مع بيتيس منذ يوم الثلاثاء، قبل إعلان الصفقة بشكل رسمي الخميس.

الموسم الماضي لعب رياض مباراة ضد أوساسونا مع الفريق الأول.

رياض - 20 عاما - انضم إلى برشلونة من فريق شباب مايوركا في صيف 2019.

وأعير الشاب المغربي لفريق ساباديل لفترة، قبل أن يعود لبرشلونة ويشارك مع الفريق باستمرار، إذ لعب 37 مباراة مع برشلونة ب، منها 35 كأساسي.

ومثل رياض المنتخب المغربي الأول في مباراة واحدة.

بينما توج بكأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة مع المنتخب المغربي بالفوز على نظيره المصري في النهائي.

شادي رياض برشلونة ريال بيتيس
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