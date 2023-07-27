لائحة البطولة العربية 2023 - الإيقاف والعقوبات والجوائز المالية وماذا يحدث حال التعادل بالنقاط

ماذا يحدث حال التعادل في النقاط، وما هي الجوائز المالية، وما هي الغرامات والعقوبات الموقعة؟ تلك الأسئلة التي تبادر لذهنك طيلة مشوار أي بطولة، ونشر الاتحاد العربي منذ أيام لائحة كأس الملك سلمان 2023 (البطولة العربية).

ويمثل الزمالك مصر في الأدوار النهائية من المسابقة التي تبدأ اليوم الخميس وحتى 12 أغسطس المقبل في 3 مدن بالمملكة العربية السعودية.

FilGoal.com يستعرض معكم أبرز الإجابات من خلال لائحة البطولة العربية 2023.

قواعد المباريات

يسجل كل نادي (23) لاعبا في قائمة المباراة

ولايجوز استبدال أكثر من (5) لاعبين (بمن فيهم حارس المرمى) خلال كل مباراة على أن يكون البديل من بين البدلاء الذين تم تسجيلهم في كشف المباراة المعتمد المتواجدين على مقاعد البدلاء .

لا يجوز تواجد أكثر من (10) أشخاص من الطاقم الفني والاداري المسجلين على مقاعد البدلاء.

يحق لكل نادٍ مشارك تغيير تشكيل فريقه من مباراة لأخرى شريطة التقيد بقائمة اللاعبين المعتمدة من الاتحاد العربي مع الالتزام بنفس لأرقام اللاعبين

ترتيب المجموعات حال التعادل في النقاط:

يتم ترتيب كل نادي في كل مجموعة حسب الحالات التالية بالتسلسل:

- أكبر عدد من النقاط في المجموعة.

- فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة.

- أكبر عدد من الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة.

إذا حدث التعادل بين ناديين أو أكثر حسب الحالات المذكورة أعلاه يتم اللجوء للتالي بالتسلسل لكسر حالة التعادل:

أكبر عدد من النقاط المحرزة في المجموعة بين الأندية المعنية.

فارق الأهداف في المباريات بين الأندية المعنية (ماله مما عليه) في مباريات المجموعة (عدد الأهداف المسجلة له - عدد الأهداف المسجلة عليه).

أكبر عدد من الأهداف المسجلة في مباريات المجموعة بين الأندية المعنية.

اللعب النظيف (احتساب الروح الرياضية):

يتم احتساب الروح الرياضية (الانذارات والطرد) كالتالي:

- البطاقة الصفراء الأولى / خصم نقطة واحدة. - البطاقة الصفراء الثانية / البطاقة الحمراء غير المباشرة خصم 3 نقاط

- البطاقة الحمراء المباشرة خصم 4 نقاط .

- بطاقة صفراء وبطاقة حمراء مباشرة خصم 5 نقاط

إجراء قرعة لتحديد المتأهل

البطاقات الصفراء والحمراء

إسقاط الإنذار

يسقط الإنذار الواحد فقط المسجل على أي لاعب تأهل فريقه إلى النهائيات، يسقط الإنذار الواحد فقط المسجل على أي لاعب تأهل فريقه إلى الدور ربع النهائي

حالات الطرد

اللاعب الذي يحصل على بطاقة حمراء مع نهاية البطولة يوقف آليا في أول مباراة يشارك فيها مع ناديه في أول بطولة قادمة. مع مراعاة قرارات لجنة الانضباط والأخلاق.

تسقط عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بعد مرور سنة إذا لم يشارك اللاعب مع فريقه أو فريق آخر.

إيقاف اللاعبين

يوقف اللاعب في المباراة التالية لفريقه إذا:

- حصل على إنذارين.

- طرد من المباراة بغض النظر عما تقرره لجنة الانضباط والأخلاق من إجراءات انضباطية إضافية.

** يلغي الطرد الإنذار إذا كان حصل عليه اللاعب المطرود في نفس المباراة.

الجوائز المالية: مكافآت الأندية بالدولار الأمريكي

يحصل صاحب المركز الأول البطل على 6 ملايين دولار

يحصل صاحب المركز الثاني على مليوني ونصف المليون دولار

يحصل كل ناد خرج من دور نصف النهائي على 200 ألف دولار

يحصل كل ناد خرج من دور ربع النهائي على 150 ألف دولار

يحصل كل ناد خرج من دور المجموعات على 100 ألف دولار

يحصل كل اتحاد وطني على نسبة 10% من مكافأة ناديه / أنديته.

يحصل النادي المشارك في البطولة لقاء الانتقال والسفر عن كل مره خارج بلده على مبلغ (20.000) عشرون ألف دولار أمريكي

الغرامات

تطبق الغرامات التالية على الأندية المشاركة في حال:

عدم حضور المؤتمر الصحفي بعد كل مباراة: 10 آلاف دولار.

عدم وضع شعار البطولة على قمصان لاعبيه عند الكتف الأيمن وشعار الاتحاد العربي عند الكتف الأيسر عن كل لاعب: 2000 دولار.

عدم حضور اللاعبين لإجراء المقابلة التلفزيونية: 5000 دولار.

عدم الالتزام يوقت بدء المباراة من كل شوط: 5000 دولار.

عدم المشاركة في جميع مباريات البطولة وفق جدول المباريات: مليوني ونصف المليون دولار.

عدم المشاركة بالفريق الأول في كل مباراة: 250 ألف دولار.

عدم إرسال القوائم في الوقت المحدد من قبل الأمانة العامة: 5000 دولار.