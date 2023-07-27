لاوتارو: تلقيت العديد من العروض السعودية ولكن

الخميس، 27 يوليه 2023 - 14:52

كتب : FilGoal

احتفال لاوتارو بهدفه ضد أودينيزي

أكد لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان أنه رفض عدة عروض سعودية لضمه هذا الصيف.

وانتشرت تقارير تفيد بوصول عروض مغرية للنجم الأرجنتيني من أجل الانتقال للدوري السعودي الذي استقطب العديد من النجوم هذا الصيف.

وقال لاوتارو في تصريحات نشرتها جريدة لا جازيتا ديلو سبورت: "تلقيت عروضا ضخمة من الأندية السعودية، هذا صحيح".

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وأضاف "لكنني سعيد للغاية في إنتر وفي مدينة ميلانو، لا يوجد أي سبب للرحيل".

وتابع بطل كأس العالم 2022 "أنا القائد في إنتر، وإنتر هو بيتي الثاني".

وأتم "أشعر بالحب هنا منذ اليوم الأول. أنا فخور لوجودي هنا".

وسجل لاوتارو 28 هدفا وصنع 11 في 57 مباراة بجميع المسابقات الموسم الماضي.

وينتهي تعاقد لاوتارو مع إنتر في 2026 بعدما جدده العام الماضي وألغى بند الشرط الجزائي المقدر بـ 110 ملايين يورو آنذاك.

لاوتارو مارتينيز إنتر الدوري السعودي
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