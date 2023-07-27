السهرة الرياضية – مورجان فريمان يجسد مانديلا ومحاربته للعنصرية برياضة الرجبي في Invictus
الخميس، 27 يوليه 2023 - 13:59
كتب : FilGoal
Invictus هو فيلم من إخراج كلينت إيستوود صدر في الولايات المتحدة سنة 2009، ومأخوذ عن رواية "ملاعبة العدو: نيلسون مانديلا واللعبة التي صنعت أمة" لجون كارلين حول الأحداث التي وقعت في جنوب أفريقيا قبل واثناء كأس العالم للرغبي سنة 1995 بعد وقف سياسة الأبرتايد.
الفيلم من بطولة مورجان فريمان بدور نيلسون مانديلا ومات ديمون بدور فرانسوا بينار مدرب فريق "سبرينجبوكس" الجنوب أفريقي.
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