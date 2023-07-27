السهرة الرياضية – مورجان فريمان يجسد مانديلا ومحاربته للعنصرية برياضة الرجبي في Invictus

الخميس، 27 يوليه 2023 - 13:59

كتب : FilGoal

نيلسون مانديلا كاس العالم 2010 حفل ختام

Invictus هو فيلم من إخراج كلينت إيستوود صدر في الولايات المتحدة سنة 2009، ومأخوذ عن رواية "ملاعبة العدو: نيلسون مانديلا واللعبة التي صنعت أمة" لجون كارلين حول الأحداث التي وقعت في جنوب أفريقيا قبل واثناء كأس العالم للرغبي سنة 1995 بعد وقف سياسة الأبرتايد.

الفيلم من بطولة مورجان فريمان بدور نيلسون مانديلا ومات ديمون بدور فرانسوا بينار مدرب فريق "سبرينجبوكس" الجنوب أفريقي.

تعرف أكثر على تفاصيل الفيلم من هنـــــــــــــــــا.

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السهرة الرياضية مورجان فريمان نيلسون مانديلا
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