مالك شيفيلد: مصطفى محمد ليس ضمن خططنا

الخميس، 27 يوليه 2023 - 13:46

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

أوضح الأمير عبد الله بن مساعد مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي أن ناديه لا يسعى لضم مصطفى محمد مهاجم نانت هذا الصيف.

وانتشرت تقارير تفيد بأن شيفيلد رصد 20 مليون جنيه إسترليني من اجل ضم مهاجم جالاتا سراي السابق قبل بداية الموسم الجديد.

وقال بن مساعد في تصريحات لشبكة الشرق السعودية: "مصطفى محمد ليس ضمن خطط شيفيلد يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

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وجاء ذلك بعدما حسم فرانك كيتا الرئيس التنفيذي لنادي نانت الفرنسي مستقبل المهاجم المصري مع الفريق.

وقال كيتا في تصريحات نقلها موقع "بوت فوتبول كلوب" الفرنسي قبل أيام: "لم تصلنا عروض من ليل أو شيفيلد يونايتد لضم مصطفى محمد. اللاعب سيبقى معنا".

وكان نانت قد أتم شراء مصطفى محمد -25 عاما- من جالاتا سراي التركي بعد نهاية موسم الإعارة الماضي مقابل 6 ملايين يورو.

وتناقلت عدة تقارير وجود عرض أمام اللاعب للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع شيفيلد يونايتد العائد إليه من "تشامبيونشيب".

وبحسب موقع "aksam" التركي فأن النادي الإنجليزي خصص 20 مليون جنيه إسترليني لضم مصطفى محمد من نانت الفرنسي.

وسبق أن أشار موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي إلى رغبة شيفيلد بالإضافة إلى ليل الفرنسي لضم مهاجم منتخب مصر.

وشارك مصطفى محمد في 51 مباراة مع نانت في الموسم المنصرم سجل خلالهم 11 هدفا وصنع خمسة آخرين.

وحصل مصطفى محمد مع نانت على وصافة كأس فرنسا بعدما بلغ النهائي ضد تولوز.

وأنهى نانت الموسم الماضي من الدوري الفرنسي في المركز الـ16 بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

مصطفى محمد نانت شيفيلد يونايتد
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