حسام البدري يتنفس الصعداء قبل انطلاق البطولة العربية

الخميس، 27 يوليه 2023 - 13:27

كتب : FilGoal

حسام البدري

تخطى حسام البدري مدرب الصفاقسي التونسي أزمة إدارية قبل ساعات من مشاركة فريقه في البطولة العربية للأندية.

ويبدأ الفريق التونسي مشواره في البطولة بملاقاة نظيره الشرطة العراقي مساء الخميس.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن وصول موافقة الاتحاد الدولي على قيد 4 لاعبين، بينهم 3 أجانب، في قائمة الفريق، المشارك في كأس الملك سلمان للأندية العربية جعل البدري يتنفس الصعداء.

والأربعة هم المهاجم التونسي وضاح الزايدي، والإيفواريون ديبي جوتييه، رأس الحربة، والمدافع كونستانت كوفي كوامي، وستيفان سيبا جنادو، لاعب الوسط.

وانتهت مشكلة قيدهم بعدما سدد النادي التونسي مستحقات للاعبين أجانب مثلوه سابقا، بلغت نصف مليون دينار تونسي.

بذلك، بات بإمكان البدري إشراك لاعبيه الجدد في البطولة العربية.

ويتواجد الصفاقسي في المجموعة الأولى مع اتحاد جدة السعودي والترجي التونسي والشرطة العراقي.

حسام البدري الصفاقسي
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