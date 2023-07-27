مؤتمر أوسوريو: المسؤولية كبيرة على الزمالك.. وسنواجه النصر أيضا بطريقتنا

شدد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لـ الزمالك على صعوبة مواجهة الاتحاد المنستيري التونسي في البطولة العربية.

ويستهل الزمالك مشواره في البطولة غدا الجمعة في البطولة التي تقام في السعودية حتى يوم 12 أغسطس المقبل.

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي: " المنافس فريق يبنى نفسه وتعاقد مع مدرب جديد وضموا صفقات جديدة، لكن الزمالك يشهد تحسنا في الفترة الأخيرة، واللاعبون يعيشون حاله جيدة".

وتابع "هناك مسؤولية كبيرة على فريق الزمالك لأننا نمثل الكرة المصرية ونسعى لأن نكون عند قدر المسؤولية ونظهر بصورة جيدة".

وردا على الصفقات أجاب قائلا: "الأولوية لضم مدافع يلعب بقدمه اليسرى، ووظفت محمد عبد الغنى في هذا المركز حاليا وقدم مستويات جيدة".

وواصل "نجحت في توظيف بعض اللاعبين بصورة أفضل أمثال عمرو السيسي ونبيل عماد، وهناك لاعبون لديهم القدرة على صناعة الفارق مثل محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو" وعمر جابر".

وأردف "المواجهة عبارة عن لقاء كرة قدم تكون 11 لاعبا أمام 11 لاعبا، وسنخوض مباراة النصر السعودي أيضا بنفس طريقتنا ولن نغيرها، وكل مباراة نخطط لها على حدة ولن نغير طريقة اللعب".

وفيما يخص الدفع بحمزة المثلوثي في مركز المدافع قال: "حمزة لاعب مميز في الكرات العالية وسريع وأجاد في مركز المدافع، وغاب المباراة الأخيرة في الدوري نظرا لمرض نجله وسفره إلى تونس ".

وأضاف أوسوريو أن سيف الجزيري مهاجم جيد وسجل أهدافا مؤثرة وقادر على صنع الفارق في لقاء الاتحاد المنستيري غدا.

وأتم "فزت في 9 مباريات مع الزمالك، وتعادلنا في مباراتين، وخسرنا مباراة واحدة، في ظل الظروف التي يمر بها النادي ونتطلع للمنافسة على لقب البطولة العربية".

ويتواجد الزمالك في مجموعة تضم النصر والشباب السعوديان.