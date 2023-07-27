جلادباخ يعلن إصابة مدافعه بالسرطان

الخميس، 27 يوليه 2023 - 13:09

كتب : FilGoal

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أعلن نادي بروسيا مونشنجلادباخ الألماني يوم الخميس إصابة لاعبه النمساوي ستيفان لاينر بسرطان الغدد الليمفاوية.

وفقا لبيان رسمي من بوروسيا مونشنجلادباخ: "ستيفان لينر سيغيب عن الملاعب لعدة أشهر. بعد الفحص الطبي تم تشخيص إصابة الظهير الأيمن البالغ من العمر 30 عامًا بسرطان الغدد الليمفاوية".

وأضاف البيان "النمساوي الدولي سيخضع الآن للعلاج لعدة أشهر، وقد تم اكتشاف السرطان مبكرا ويمكن علاجه بالأدوية".

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وتابع "هناك فرصة جيدة للعودة إلى حياته الطبيعية ولياقته الكاملة وسيظل قادراً على قيادة الفريق".

وأتم البيان "يود النادي وستيفان لاينر أن يحترم المشجعون ووسائل الإعلام حقيقة أنه لن يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى عن علاجه وشفائه".

فيما قال رولاند فيلكوس عضو مجلس إدارة جلادباخ: "سنبذل قصارى جهدنا لضمان حصول ستيفان لاينر على أفضل علاج ممكن".

وواصل "نتمنى له ولعائلته التوفيق في المعركة ضد هذا المرض. فهو مليء بالطاقة والتفاؤل".

ستيفان لاينر بروسيا مونشنجلادباخ
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