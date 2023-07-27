قرعة مثيرة للعرب نحو كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027

أسفرت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 عن مواجهات مثيرة.

وتواجد منتخب السعودية في المجموعة السابعة التي تضم إلى جانبه كل من الأردن وطاجيكستان والفائز من مواجهة الدور الأول بين كمبوديا وباكستان.

ويصطدم منتخب الإمارات بشقيقه البحريني ضمن المجموعة الثامنة مع الفائز من (اليمن - سريلانكا) والفائز من (نيبال - لاوس).

أما منتخب قطر، فيتواجد في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه كل من الهند والكويت والفائز من مواجهة الدور الأول بين أفغانستان ومنغوليا.

في حين يلعب منتخب سوريا بالمجموعة الثانية إلى جانب اليابان وكوريا الشمالية والفائز من مواجهة الدور الأول بين ميانمار وماكاو.

وجاءت قرعة الدور الثاني من التصفيات المشتركة على النحو التالي:

- المجموعة الأولى: قطر، الهند، الكويت، الفائز من الدور الأول 1 (أفغانستان - منغوليا)

- المجموعة الثانية: اليابان، سوريا، كوريا الشمالية، الفائز من الدور الأول 5 (ميانمار - ماكاو)

- المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية، الصين، تايلاند، الفائز من الدور الأول 3 (سنغافورة - غوام)

- المجموعة الرابعة: عمان، قرغيزستان، ماليزيا، الفائز من الدور الأول 7 (الصين تايبية - تيمور الشرقية)

- المجموعة الخامسة: إيران، أوزبكستان، تركمانستان، الفائز من الدور الأول 9 (هونج كونج - بوتان)

- المجموعة السادسة: العراق، فيتنام، الفلبين، الفائز من الدور الأول 8 (إندونيسيا - بروناي)

- المجموعة السابعة: السعودية، الأردن، طاجيكستان، الفائز من الدور الأول 6 (كمبوديا - باكستان)

- المجموعة الثامنة: الإمارات، البحرين، الفائز من الدور الأول 4 (اليمن - سريلانكا)، الفائز من الدور الأول 10 (نيبال - لاوس)

- المجموعة التاسعة: أستراليا، فلسطين، لبنان، الفائز من الدور الأول 2 (المالديف - بنجلاديش)

ويشتمل الدور الثاني على 36 منتخباً جرى تقسيمها على 9 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من نوفمبر 2023 ولغاية يونيو 2024.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي ذات الوقت تحجز هذه المنتخبات مقاعدها في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

وتقام قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم خلال عام 2024، حيث سيتم توزيع المنتخبات الـ18 المتأهلة إلى هذه المرحلة، على ثلاث مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026.

في حين سيتم تحديد المقعدين المباشرين المتبقيين لقارة آسيا عبر الملحق القاري، فيما سيكون هنالك فرصة لمقعد إضافي من خلال الملحق العالمي.

في الجهة المقابلة تنتقل المنتخبات الـ18 المتبقية من الدور الثاني لخوض الدور الثالث والنهائي من تصفيات كأس آسيا 2027 في السعودية، وسوف يتم لاحقاً الكشف عن المزيد من التفاصيل الخاصة بهذه المرحلة، وفقا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

video:1