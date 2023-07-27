منافس الزمالك - مدافع الشباب يغيب عن البطولة العربية

الخميس، 27 يوليه 2023 - 11:47

كتب : FilGoal

الشباب السعودي

خرج متعب الحربي مدافع الشباب من حسابات الجهاز الفني للفريق في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023 التي ستنطلق الخميس.

الشباب يتواجد ضمن مجموعة واحدة مع الزمالك والنصر السعودي والاتحاد المنستيري التونسي.

وتعرض الظهير الأيسر لفريق الشباب متعب الحربي للإصابة ليتم استبعاده من قائمة اللاعبين المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، حسب جريدة اليوم السعودية.

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وتنطلق البطولة العربية يوم الخميس حتى يوم 12 أغسطس المقبل.

الشباب سيلعب أول مباراة له في البطولة ضد شقيقه النصر، على أن يلاقي الزمالك في الجولة الثانية.

ثم يختتم مرحلة المجموعات بلقاء الاتحاد المنستيري.

ويغيب الحربي قرابة شهر عن الملاعب بسبب الاصابة وهو ما يعني عدم لحاقه بأولى مباريات الليوث في الدوري السعودي.

وينطلق الدوري السعودي يوم 11 أغسطس المقبل.

إلى ذلك، فقد اتخذ نادي الشباب السعودي خطوة رسمية لقيد صفقاته الجديدة قبل خوض منافسات البطولة العربية.

وأعلن نادي الشباب السعودي حصوله على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة السعودية.

ويشترط الاتحاد السعودي لكرة القدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية قبل قيد الصفقات الجديدة.

وبحصول الشباب على شهادة الكفاءة المالية بات من حقه قيد صفقاته الجديدة في قائمته المحلية.

وبالتالي يحق له قيد الصفقات الجديدة خلال قائمته بالبطولة العربية.

لا يتوفر وصف.

وتعاقد الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مع الكولومبي جوستافو كويلار قادما من الهلال.

ويلعب الشباب ضمن المجموعة الثالثة رفقة الزمالك والنصر والاتحاد المنستيري.

ويستهل الشباب مشواره في البطولة العربية بمواجهة النصر يوم الجمعة.

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