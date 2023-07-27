للموسم الثاني على التوالي.. زيزو الأكثر مساهمة تهديفيا في الدوري المصري

واصل أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك تفوقه الهجومي الواضح على جميع لاعبي الدوري المصري من حيث المساهمات التهديفية للموسم الثاني تواليا.

وتألق زيزو موسم 2022-2023 بالمساهمة في 26 هدفا بتسجيل 13 وصنع مثلها، كأكثر من ساهم بأهداف في الدوري الموسم المنقضي.

وساهم زيزو في موسم 2021-2022 بـ 33 هدفا حيث سجل 19 هدفا وصنع 14.

وخلال الموسمين يعد زيزو هو الوحيد في الدوري الذي ساهم بالتسجيل أو الصناعة 20 هدفا أو أكثر في الموسم.

ويأتي خلف زيزو في موسم 2022-23 الأنجولي كريستوفاو مابولولو هداف الدوري بقميص الاتحاد بالمساهمة في 18 هدفا بواقع 16 هدفا مسجلا وتمريرتين حاسمتين.

فيما حل مروان حمدي في موسم 2021-22 لاعب سموحة آنذاك في المركز الثاني خلف زيزو بـ 19 مساهمة (سجل 15 وصنع 4).

وخلال الموسمين الأخيرين تصدر زيزو قائمة أكثر من مرر تمريرات حاسمة أسفرت عن أهداف في الدوري برصيد 27 هدفا.

وإليكم قائمة الأكثر مساهمة تهديفيا في الدوري المصري موسم 2022-2023

أحمد سيد زيزو – الزمالك – 26 هدفا (سجل 13 وصنع 13)

كريستوفاو مابولولو – الاتحاد – 18 هدفا (سجل 16 وصنع 12)

علي معلول – الأهلي – 15 هدفا (سجل 8 وصنع 7)

فاخري لاكاي – بيراميدز – 14 هدفا (سجل 10 وصنع 4)

مصطفى فتحي – بيراميدز – 14 هدفا (سجل 9 وصنع 5)

محمد حمدي زكي – أسوان – 13 هدفا (سجل 12 وصنع 1)

سمير فكري – الداخلية – 13 هدفا (سجل 9 وصنع 4)

رفيق كابو – إنبي – 13 هدفا (سجل 8 وصنع 5)

رمضان صبحي – بيراميدز – 13 هدفا (سجل 7 وصنع 6)

أحمد الشيخ – غزل المحلة – 12 هدفا (سجل 11 وصنع 1)