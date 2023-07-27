منافس الزمالك - الكشف عن آخر استعدادات الاتحاد المنستيري في البطولة العربية

الخميس، 27 يوليه 2023 - 10:55

كتب : FilGoal

الاتحاد المنستيري

كشف أمير حيزم الأمين العام للاتحاد المنستيري التونسي تفاصيل استعدادات الفريق في البطولة العربية.

ويستهل الفريق التونسي مشواره في البطولة بلقاء الزمالك غدا الجمعة في البطولة التي تقام في السعودية.

وقال حيزم عبر قناة المحور: "الفريق كامل العدد في البطولة العربية ولا توجد إصابات قبل لقاء الزمالك".

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وأضاف "الفريق يلعب على حظوظه كاملة في البطولة، لأن كل الفرق تحضَر نفسها للموسم الجديد، والطموح مشروع والهدف الأول هو تخطي دور المجموعات".

وأتم "رحيل عماد بن يونس؟ لم نكن نتمنى رحيله لكن جاهزين لكل السيناريوهات في الفترة الأخيرة، وطارق الجاني سيواصل على نفس النهج".

ورحل بن يونس عن تدريب الفريق وتولى قيادة النجم الساحلي التونسي.

وسيقود طارق الجاني الفريق التونسي في البطولة العربية.

وتضم مجموعة الزمالك أيضا كل من الشباب والنصر السعوديان.

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