مواعيد مباريات اليوم - بداية البطولة العربية.. ولقاء ودي لـ النصر وقمة إيطالية

الخميس، 27 يوليه 2023 - 10:10

كتب : FilGoal

الكرة الرسمية للبطولة العربية 2023

بداية البطولة العربية ونهاية مشاركات النصر السعودي الدولية وقمة إيطالية في الفجر ضمن أبرز مباريات اليوم الخميس وفجر الجمعة.

FilGoal.com يقدم لكم أبرز مواعيد مباريات اليوم الموافق 27 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

البطولة العربية

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تبدأ نسخة كأس الملك سلمان 2023 بلقاء السد القطري والوداد المغربي في الرابعة عصرا وتذاع على SSC Extra 1.

وفي السادسة مساءً تقام مباراة الصفاقسي التونسي الذي يقوده حسام البدري مع الشرطة العراقي، وتذاع عبر SSC 1 وSSC 5.

وفي الثامنة مساءً يلتقي أهلي طرابلس الليبي مع الهلال السعودي، SSC Extra 1.

وأخيرا يواجه الترجي التونسي نظيره اتحاد جدة السعودي الذي يضم بين صفوفه طارق حامد وتذاع عبر قناتي SSC 1 وSSC 5.

ودية النصر

يواصل النصر ودياته وفي الواحدة والظهر عصرا سيواجه إنتر الإيطالي، بعدما تعادل منذ أيام سلبيا مع باريس سان جيرمان.

اللقاء الودي يقام في اليابان وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس.

قمة إيطالية

في الخامسة والنصف من فجر غد الجمعة يلتقي يوفنتوس مع ميلان في قمة إيطالية على الأراضي الأمريكية استعدادا للموسم الجديد.

وتذاع المباراة على قناتي أبو ظبي الرياضية 1 والكويت الرياضية.

البطولة العربية مواعيد مباريات اليوك
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