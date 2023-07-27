أحمد تفوق على محمد.. الشناوي الأكثر حفاظا على نظافة شباكه في الدوري 2022-23

الخميس، 27 يوليه 2023 - 00:37

كتب : إسلام أحمد

أحمد الشناوي

حافظ أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز على نظافة شباكه في 18 مباراة كأكثر من خرج بشباك نظيفة في الدوري المصري موسم 2022-2023.

أحمد الشناوي

النادي : بيراميدز

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الدوري المصري

وتفوق أحمد على محمد الشناوي حارس الأهلي الذي خرج بـ 17 مباراة بشباك نظيفة الموسم الجاري.

واستقبل حارس بيراميدز 22 هدفا في 33 مباراة الموسم الجاري.

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بينما استقبل حارس الأهلي 13 هدفا في 29 مباراة خاضها.

ووصل أحمد الشناوي لـ 120 مباراة بشباك نظيفة من أصل 238 مباراة في الدوري المصري بنسبة 50.4%.

ويسبقه محمد بـ 136 مباراة بشباك نظيفة من 302 مباراة بنسبة 45%.

وجاءت قائمة الحراس الأكثر حفاظا على نظافة الشباك لموسم 2022-23:

أحمد الشناوي - بيراميدز – 18 مباراة

محمد الشناوي – الأهلي – 17 مباراة

محمود أبو السعود – المقاولون العرب – 14 مباراة

محمود عبد الرحيم "جنش" – فيوتشر – 13 مباراة

محمد سعيد "شيكا" – فاركو – 13 مباراة

محمد بسام – سيراميكا كليوباترا – 12 مباراة

رضا السيد – الداخلية وإنبي – 11 مباراة

المهدي سليمان – الاتحاد – 10 مباريات

محمد ابو جبل – البنك الأهلي – 10 مباريات

محمود جاد – المصري – 9 مباريات

أحمد الشناوي محمد الشناوي الدوري المصري شباك نظيفة
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