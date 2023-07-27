أحمد تفوق على محمد.. الشناوي الأكثر حفاظا على نظافة شباكه في الدوري 2022-23

حافظ أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز على نظافة شباكه في 18 مباراة كأكثر من خرج بشباك نظيفة في الدوري المصري موسم 2022-2023.

وتفوق أحمد على محمد الشناوي حارس الأهلي الذي خرج بـ 17 مباراة بشباك نظيفة الموسم الجاري.

واستقبل حارس بيراميدز 22 هدفا في 33 مباراة الموسم الجاري.

بينما استقبل حارس الأهلي 13 هدفا في 29 مباراة خاضها.

ووصل أحمد الشناوي لـ 120 مباراة بشباك نظيفة من أصل 238 مباراة في الدوري المصري بنسبة 50.4%.

ويسبقه محمد بـ 136 مباراة بشباك نظيفة من 302 مباراة بنسبة 45%.

وجاءت قائمة الحراس الأكثر حفاظا على نظافة الشباك لموسم 2022-23:

أحمد الشناوي - بيراميدز – 18 مباراة

محمد الشناوي – الأهلي – 17 مباراة

محمود أبو السعود – المقاولون العرب – 14 مباراة

محمود عبد الرحيم "جنش" – فيوتشر – 13 مباراة

محمد سعيد "شيكا" – فاركو – 13 مباراة

محمد بسام – سيراميكا كليوباترا – 12 مباراة

رضا السيد – الداخلية وإنبي – 11 مباراة

المهدي سليمان – الاتحاد – 10 مباريات

محمد ابو جبل – البنك الأهلي – 10 مباريات

محمود جاد – المصري – 9 مباريات