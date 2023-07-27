خبر في الجول – سيرجي أكا يرفض عرض الإسماعيلي لتمديد التعاقد.. والنادي الأقرب لضمه

الخميس، 27 يوليه 2023 - 00:26

كتب : عمرو نبيل

سيرج أكا

اقترب سيرجي أكا لاعب الإسماعيلي من فسخ تعاقده مع الدراويش في ظل عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أكا رفض عرض الإسماعيلي بتسوية مستحقاته المتأخرة مقابل تمديد تعاقده.

واقترب سيرجي أكا في الوقت الحالي من الانتقال إلى البنك الأهلي بعد موافقته الأولية على العرض المقدم له.

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اللاعب صاحب الـ28 عاما انتهى تعاقده مع الإسماعيلي بنهاية موسم 2022-2023.

وخاض اللاعب الإيفواري مع الدراويش 14 مباراة بعدما انضم للفريق في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة لستة أشهر.

وكان أكا قريبا من الانتقال للبنك الأهلي الشتاء الماضي قبل فشل الصفقة.

وقال مصدر من البنك الأهلي آنذاك لـFilGoal.com: "سيرج أكا تدرب معنا عدة أيام لكن هناك 3 أسباب دفعتنا لعدم التعاقد معه: وزنه الزائد وعدم جاهزيته ولم يلعب منذ عام".

وأضاف "نريد ضم لاعبا جاهزا للمشاركة مع الفريق بشكل مباشر، الأهلي على سبيل المثال ضم 3 لاعبين وأشركهم بعد أيام قليلة".

الإسماعيلي البنك الأهلي سيرج أكا
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