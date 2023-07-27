المصري يعلن رحيل ميمي عبد الرازق

الخميس، 27 يوليه 2023 - 00:14

كتب : FilGoal

ميمي عبد الرازق - المصري ضد سيراميكا

رحل ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادي المصري عن منصبه بنهاية الموسم الحالي.

وتعادل الأهلي مع المصري سلبيا بدون أهداف اليوم الأربعاء في ملعب برج العرب في لقاء مؤجل من الجولة 30 من الدوري وآخر مباريات موسم 2022-2023.

وأعلن المصري رحيل ميمي عبد الرازق عقب خوض مواجهة الأهلي ببرج العرب.

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ورفع الأهلي -البطل- رصيده لـ 83 نقطة بفارق 10 نقاط عن بيراميدز الوصيف.

وأنهى المصري الموسم برصيد 48 نقطة في المركز الخامس.

ميمي عبد الرازق قاد المصري في 5 مباريات بالدوري وحقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر مباراة وحيدة.

وكان ميمي عبد الرازق قاد المصري لنهائي كأس رابطة الأندية وخسر من سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف لهدف.

وعاد علي ماهر لتدريب المصري في ولاية ثانية عقب رحيله من فيوتشر. (طالع التفاصيل)

وقاد علي ماهر من قبل المصري في 51 مباراة فاز في 23 مباراة وتعادل في 14 وخسر 13.

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