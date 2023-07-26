الثاني من أنجولا والاتحاد.. مابولولو هداف الدوري المصري 2022-2023

الأربعاء، 26 يوليه 2023 - 23:51

كتب : FilGoal

مابولولو هداف الدوري المصري

حاز الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري جائزة هداف الدوري المصري لموسم 2022-2023 برصيد 16 هدفا.

وبات مابولولو تاسع أجنبي يحقق لقب هداف الدوري المصري في تاريخ المسابقة، والثاني من أنجولا والثاني أيضا من الاتحاد.

ويعد مابولولو ثاني لاعب في تاريخ الاتحاد يحصد جائزة الهداف بعد أحمد ساري الذي حقق جائزة الهداف في موسم 1994-95 بالتساوي مع عبد الله الصاوي لاعب القناة آنذاك.

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وثاني لاعب أنجولي يحصد جائزة هداف الدوري المصري بعد أمادو فلافيو موسمي 2006-07 و2008-09.

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وجاءت قائمة الهدافين الأجانب في تاريخ الدوري:

السوداني حمدتو أحمد – الترسانة – موسم 1949-50

اليمني علي محسن – الزمالك – موسم 1960-61

النيجيري جون أوتاكا – الإسماعيلي – موسم 1999-2000

الأنجولي أمادو فلافيو – الأهلي – موسمي 2006-07 و2008-09

الغاني بابا أركو – طلائع الجيش – موسم 2008-09

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النيجيري مينسوا بوبا – اتحاد الشرطة – موسم 2009-10

الغاني جون أوتاكا – الإسماعيلي – موسم 2013-14

المغربي وليد أزارو – الأهلي – موسم 2017-18

الأنجولي كريستوفاو مابولولو – الاتحاد – موسم 2022-23

وإليكم ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 2022-2023:

1 كريستوفاو مابولولو – الاتحاد – 16 هدفا

2 أحمد سيد "زيزو" – الزمالك – 13 هدفا

3 محمد حمدي زكي – أسوان – 12 هدفا

4 محمد شريف – الأهلي – 11 هدفا

5 أحمد الشيخ – غزل المحلة – 11 هدفا

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6 أحمد أمين "قفة" – إنبي – 10 أهداف

7 فاخري لاكاي – بيراميدز – 10 أهداف

8 سمير فكري – الداخلية – 9 أهداف

9 مصطفى فتحي – بيراميدز – 9 أهداف

10 محمد عبد اللطيف جريندو – المصري – 9 أهداف

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